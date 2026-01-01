Alguer.it
Llibres Llibres con Antonella Agnoli
Cor 19:39
Llibres Llibres con Antonella Agnoli
Martedì 10 marzo alle 18,30 nella Biblioteca Comunale di Alghero (Piazza Molo) Antonella Agnoli sarà ospite della rassegna Llibres llibres per dialogare con Raffaella Sanna eRoberto Corbia del suo libro "La Casa di tutti. Città e biblioteche" (Laterza). La rassegna, che è patrocinata e sostenuta dal Comune di Alghero e dalla Regione Sardegna è parte degli eventi del festival Dall´altra parte del mare
Llibres Llibres con Antonella Agnoli

ALGHERO - Antonella Agnoli è una instancabile viaggiatrice tra persone e libri. Le sue mete sono i luoghi della conoscenza condivisa, in Italia e nel mondo. I suoi interlocutori sono coloro che li progettano, li amministrano, li frequentano. Ha pubblicato, tra le altre cose, "Le piazze del sapere" (2014) che ha cambiato il modo di pensare alle biblioteche e alla città. E' stata assessore alla cultura, creatività, valorizzazione del patrimonio culturale del Comune di Lecce, membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici del Mibact, componente del Cda dell’Istituzione biblioteche del Comune di Bologna, presidente della Fondazione Federiciana di Fano, Membro del Comitato scientifico a supporto della ricerca Padiglione italiano – Arcipelago Italia, Biennale di Architettura di Venezia 2018. Collabora con vari studi di architettura per progetti di rigenerazione urbana, di ripensamento di luoghi culturali, di nuove biblioteche. Ha lavorato alla progettazione e realizzazione di biblioteche in varie città italiane.

Il libro: «Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza. Agitatevi, perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. Organizzatevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra forza.» «Le nostre città hanno bisogno urgente di biblioteche di nuova concezione, dove i cittadini si possano incontrare stabilendo relazioni sia intellettuali che affettive: sono le ‘piazze del sapere’.»
Guido Martinotti «Sono in biblioteca e aspetto. No, non sono in attesa della consegna di un libro, anche perché sono in una piazza coperta con immense vetrate sul mare e, al centro, un tubo di bronzo di 7,5 metri di lunghezza appeso al soffitto. L’opera d’arte è in realtà un gong, realizzato dall’artista Kirstine Roepstorff, che suona ogni volta che in città nasce un bambino. Questo rintocco si espande per tutto l’edificio e tutti sanno che qualche minuto prima una nuova vita è entrata nella comunità: cos’altro può generare fiducia nel mondo in cui viviamo, se non un piccolo essere che arriva tra noi? Il gong di Dokk1, la biblioteca di Aarhus, in Danimarca, dimostra meglio di qualsiasi altra cosa perché le biblioteche siano parti necessarie, vitali, dell’infrastruttura sociale: perché con la loro stessa esistenza creano fiducia nel domani».
