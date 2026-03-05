Cor 15:17 Valledoria, rinasce l’Imbarcadero La foce del Coghinas diventa un hub tra natura e grandi eventi. L’intervento, costato complessivamente oltre 100.000 euro — frutto di una virtuosa sinergia tra fondi regionali (40.000 euro) e risorse del bilancio comunale (60.000 euro) — ha permesso di recuperare un sito inserito in un delicato contesto di Interesse Comunitario



VALLEDOARIA - C’è un nuovo cuore verde che batte sulla foce del Coghinas. L’Amministrazione Comunale di Valledoria ha ufficialmente completato il restyling del Parco dell'Imbarcadero, trasformando un’area di pregio in un moderno centro polifunzionale dove sport, turismo e cultura si fondono nel rispetto dell’ambiente. L’intervento, costato complessivamente oltre 100.000 euro — frutto di una virtuosa sinergia tra fondi regionali (40.000 euro) e risorse del bilancio comunale (60.000 euro) — ha permesso di recuperare un sito inserito in un delicato contesto di Interesse Comunitario (SIC), restituendolo alla piena fruizione della comunità e dei visitatori.

Un salotto culturale a cielo aperto



Non è solo una questione di decoro urbano. Il parco ha già dato prova della sua straordinaria vocazione ospitando eventi di richiamo nazionale: dalle note di maestri come Mogol ed Eugenio Finardi alle presentazioni letterarie d'autore, come quella recente di Daria Bignardi. I lavori hanno previsto una pulizia profonda del sito, la piantumazione di specie autoctone per preservare la biodiversità e la creazione di camminamenti drenanti a basso impatto. Per gli amanti dello sport, l’area è stata attrezzata con percorsi ginnici, mentre il nuovo arredo urbano invita alla sosta contemplativa davanti allo spettacolo naturale del fiume.

La sfida del futuro: verso un polo nautico sostenibile



Soddisfatto il Sindaco di Valledoria, Marco Muretti, che vede nel completamento di questo cantiere solo il primo tassello di una visione molto più ampia: «Abbiamo restituito alla comunità un luogo identitario, trasformandolo in un biglietto da visita d'eccellenza per il nostro territorio. Questo primo intervento è solo l'inizio: abbiamo già stanziato ulteriori 800.000 euro per potenziare l'area con pontili galleggianti e uno scivolo di alaggio. L'obiettivo è rendere la foce del Coghinas un punto di riferimento sempre più attrattivo e sostenibile per la nautica leggera e il turismo attivo». Il nuovo progetto da 800mila euro, attualmente in fase di definizione esecutiva, segnerà la vera svolta per la sponda fluviale, integrando infrastrutture moderne in un ecosistema fragile e prezioso. Valledoria si candida così a diventare una delle mete di punta del Nord Sardegna per chi cerca un’esperienza turistica capace di coniugare grandi eventi e immersione totale nella natura.