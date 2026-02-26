Alguer.it
Tornano a Sassari i Concerti di Primavera
L’Associazione Culturale Musicale Ellipsis propone per il 24° anno la rassegna “I concerti di primavera”, dieci appuntamenti con la cameristica internazionale per quasi tre mesi di concerti
Tornano a Sassari i Concerti di Primavera

SASSARI - Torna il 18 marzo a Sassari la bella stagione della musica. L’Associazione Culturale Musicale Ellipsis propone per il 24° anno la rassegna “I concerti di primavera”, dieci appuntamenti con la cameristica internazionale per quasi tre mesi di concerti. Come ogni anno sarà la sala Sassu del Conservatorio di musica “Luigi Canepa” di Sassari a ospitare le serate, a eccezione dello speciale evento del Lunedì Santo nella chiesa di San Giacomo, tutte a partire dalle 20.30. Anche quest’anno la stagione dà spazio ai concerti più diversi, dal canto al pianoforte a quattro mani, dai quartetti di saxofoni alla musica sefardita, dai grandi talenti alle formazioni più consolidate. Si confermano, inoltre, le promozioni rivolte in particolare agli over 60, ai più giovani e agli studenti di Conservatorio e Liceo musicale. La rassegna è organizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna e Comune di Sassari e in collaborazione col Conservatorio.

L’appuntamento inaugurale, il 18 marzo, sarà con l’IMK Trio, formato dal violinista turco Cihat Askin, il violoncellista polacco Mikolaj Palosz e il pianista ungherese Marton Kiss, impegnati in un programma che prevede musiche di Beethoven e Schubert. Il 26 marzo sarà la volta del quartetto di sax Vagues Saxophone Quartet, con Andrea Mocci, Franceso Ronzio, Mattia Quirico e Vincent Dupuy, che propongono musiche di Grieg, Bizet, Coggiola, Sanna, Bartok, Manega e Bernstein. Il 30 marzo, Lunedì Santo, fuori abbonamento, la chiesa di San Giacomo ospiterà l’Ensemble DameInCanto, con i soprani Melita Lamicela e Chiara Vyssia Ursino e il mezzosoprano Antonella Arena, accompagnate dall’Orchestra d’archi Ellipsis diretta da Giovanni Ferrauto, che eseguono, tra gli altri brani, lo Stabat Mater di Pergolesi. “Invito alla danza” è il tema del concerto del 9 aprile, con il pianoforte a quattro mani di Chiara Nicora e Francesca Rivabene: un appuntamento dedicato alla danza con musiche di Weber, Tchaikovsky, Brahms, Ravel. Ancora pianoforte con Roberto De Leonardis il 14 aprile, interprete delle grandi sonate di Scarlatti, Mozart e Chopin. Mozart sarà protagonista del concerto del 20 aprile eseguito dal Quartetto Gofriller, formato da Andrea Virzì (flauto), Giovanni Anastasio (violino), Vito Imperato (viola), Benedetto Munzone (violoncello), ma anche dell’appuntamento del 28 aprile, con il pianista Piero Rotolo e il Talos Quintet composto da Flavio Maddonni e Ida Ninni (violini), Francesco Capuano (viola), Anila Roshi (violoncello) e Giuseppe Lillo (contrabbasso). Fabian Johannes Egger, flautista vincitore dei premi Aeolus 2024 e Kobe 2025, accompagnato dal pianista Fabio Moi, sarà protagonista del concerto del 12 maggio con brani di Schubert, Egger, Reinecke e Taffanel. Il 21 maggio il Quartetto Durme (Ana Gloria Corellano, voce; Enrique Lleida, pianoforte; Fernando Lleida, clarinetto e saxofono; Santi Lleida, percussioni) proporrà Lejaim, la musica sefardita. La conclusione della rassegna, il 4 giugno, è affidata ai pianisti Tomoko Mack e Kazimierz Brzozowski con l’Ensemble Ellipsis, con l’esecuzione di brani di Mozart, Ravel e Brahms.

La campagna abbonamenti è già aperta: gli iscritti a Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Università di Sassari e Liceo musicale “Azuni” pagheranno per l’intera stagione appena 25 euro rispetto alla tariffa intera (65 euro), così come i soci dell’Associazione di oncologia “Mariangela Pinna” alla quale andrà parte del ricavato. La biglietteria resterà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.30, nella sede di via Taramelli 2/D. Per info e prenotazioni, scrivere a ellipsis.prenotazioni@yahoo.com oppure telefonare allo 079298371 o 3392206362.
7 marzo
Pasquetta: musica in Piazza Sulis. Nomadi, Istentales e Dolcenera
7 marzo
Legge 162, istanze fino al 31 marzo
7 marzo
Glaucoma, screening e informazione



