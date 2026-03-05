Cor 14:32 Porto Torres al Seatrade Cruise Global Ci sarà anche lo scalo di Porto Torres tra i principali porti internazionali presenti al Seatrade Cruise Global di Miami, la più importante fiera mondiale dedicata all´industria crocieristica, in programma dal 13 al 16 aprile al Miami Beach Convention Center



PORTO TORRES - La presenza di Porto Torres nella prestigiosa vetrina internazionale è frutto del costante dialogo tra l’Amministrazione comunale e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, impegnate nella valorizzazione dello scalo turritano, una delle principali porte di accesso dell'isola, e nel rafforzamento della sua presenza nel mercato internazionale delle crociere affinché possa diventare, sempre più, un volano per la promozione dell'intero territorio del nord-ovest Sardegna. L’evento rappresenta il principale punto di incontro del settore e riunisce compagnie di crociera, operatori portuali, destinazioni turistiche, fornitori e decisori internazionali che contribuiscono a definire il futuro del turismo crocieristico. Per l’edizione 2026 sono attesi oltre 11.500 partecipanti provenienti da 128 nazionalità, con 650 espositori, 75 marchi di compagnie crocieristiche e 240 relatori impegnati nelle conferenze e nei momenti di confronto.



Proprio in vista della partecipazione alla fiera di Miami, nei giorni scorsi, Valeria Mangiarotti, marketing manager dell’Autorità portuale e Carlo Poddighe dell’ufficio marketing sono stati accompagnati alla scoperta delle principali attrazioni della città dall’assessore alle Attività produttive Claudio Piras, dall’assessora al Turismo Gian Simona Tortu, dall’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco e dal presidente del Consiglio comunale Franco Satta. Gli stessi. La sera precedente, inoltre, gli stessi si erano riuniti attorno a un tavolo tecnico, convocato nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale, con l’obiettivo di definire le strategie da mettere in campo in vista dell’importante appuntamento internazionale. All’incontro hanno preso parte anche diversi tour operator e operatori economici locali, realtà che possono offrire un contributo significativo nello sviluppo del turismo esperienziale e nella costruzione di proposte capaci di valorizzare al meglio il territorio.



l gruppo ha visitato alcuni dei luoghi più noti, dalla Basilica di San Gavino alla chiesetta di Balai Lontano, fino all’area archeologica di Turris Libisonis, testimonianza della storia romana della città e ha fatto tappa anche nelle tenute Li Lioni, dove sono stati organizzati laboratori di pasta fresca nell’ottica della promozione del turismo esperienziale legato alle tradizioni e all’enogastronomia locale. La visita ha rappresentato un’occasione per presentare quelli che sono i significativi esempi del ricco patrimonio storico, archeologico, culturale ed enogastronomico dell'intera città metropolitana di Sassari. L’obiettivo è infatti quello di presentare Porto Torres non solo come scalo di approdo, ma come porta d’accesso a un territorio più vasto, capace di offrire ai crocieristi un’ampia rete di esperienze e attrattori che abbracciano l’intero nord-ovest. Un’area che consente, nel raggio di pochi chilometri, di immergersi in un patrimonio straordinariamente variegato fatto di storia millenaria, siti archeologici, paesaggi naturali e tradizioni enogastronomiche.