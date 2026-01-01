Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCulturaLibri › Rundinedda road, la storia di Piero Marras
Cor 16:20
Rundinedda road, la storia di Piero Marras
Venerdì 20 febbraio, alle 18:00, nella Sala Angioy del Palazzo della Provincia di Sassari, la sociologa e scrittrice Alessandra Corrias presenta il suo romanzo, insieme all’artista e in dialogo con il giornalista Gianni Garrucciu
Rundinedda road, la storia di Piero Marras

SASSARI - Un romanzo che racconta la storia artistica di Piero Marras, iniziando nella Nuoro alla soglia degli anni Sessanta, dove Piero è un bambino che preferisce il pallone alle lezioni di pianoforte. Rundinedda road si snoda in una Sardegna divisa fra passato e futuro, con il protagonista che scopre la libertà nelle note di una chitarra. Quella libertà che presto lo porterà dai palchi di periferia al duetto con Dionne Warwick, dal Disco per l’Estate alla EMI, dalle band alla carriera da cantautore.

Una storia, quella di Piero Marras, che segue le regole delle favole. Ma le regole, a Piero, non sono mai piaciute e così, all’apice del successo, dopo tre album in lingua italiana, prende una decisione che cambierà la sua vita e la storia della musica sarda. Nascerà un nuovo genere musicale, e sarà quello di Piero Marras.

Prima anteprima del festival letterario Fino a Leggermi Matto 2026, il romanzo di Alessandra Corrias - sociologa, giornalista e scrittrice e fan di Piero Marras fin da bambina - sarà presentato venerdì 20 febbraio, alle 18:00, nella Sala Angioy del Palazzo della Provincia di Sassari, dall’autrice insieme a Piero Marras e in dialogo con il giornalista Gianni Garrucciu.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11:05
Neria De Giovanni e Grazia Deledda a Praga
Sotto la protezione della figura di Grazia Deledda si apre così presso la Camera di Commercio Italo-Ceca di Praga, il prossimo 16 febbraio la quarta edizione del Workshop europeo organizzato da Sardegna Travel di Martina e Antonio Costantino
5/2Il venerdì apre la Biblioteca a Maristella
29/1Online sito del sistema bibliotecario di Sassari
28/1Il libro di Paolo Deidda ad Alghero
27/1Deidda presenta il nuovo libro ad Alghero
26/1Al Tanit la guida (semi) seria per genitori
28/1Per l´inclusione i Lions Alghero volano a Terni
25/1Vindice Lecis col suo romanzo storico ad Alghero
18/1Sebastiano Mavuli: il libro ad Alghero
20/1 Mauro Cossiga, il libro all´Archivio storico
14/1Il libro di Bernardo Brau a Orotelli
« indietro archivio libri »
14 febbraio
Ecocentri: apertura non-stop ad Alghero
14 febbraio
Alghero: al Marino apre Neurologia
14 febbraio
Ad Alghero Separa la giustizia



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)