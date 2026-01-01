Cor 16:20 Rundinedda road, la storia di Piero Marras Venerdì 20 febbraio, alle 18:00, nella Sala Angioy del Palazzo della Provincia di Sassari, la sociologa e scrittrice Alessandra Corrias presenta il suo romanzo, insieme all’artista e in dialogo con il giornalista Gianni Garrucciu



SASSARI - Un romanzo che racconta la storia artistica di Piero Marras, iniziando nella Nuoro alla soglia degli anni Sessanta, dove Piero è un bambino che preferisce il pallone alle lezioni di pianoforte. Rundinedda road si snoda in una Sardegna divisa fra passato e futuro, con il protagonista che scopre la libertà nelle note di una chitarra. Quella libertà che presto lo porterà dai palchi di periferia al duetto con Dionne Warwick, dal Disco per l’Estate alla EMI, dalle band alla carriera da cantautore.



Una storia, quella di Piero Marras, che segue le regole delle favole. Ma le regole, a Piero, non sono mai piaciute e così, all’apice del successo, dopo tre album in lingua italiana, prende una decisione che cambierà la sua vita e la storia della musica sarda. Nascerà un nuovo genere musicale, e sarà quello di Piero Marras.



Prima anteprima del festival letterario Fino a Leggermi Matto 2026, il romanzo di Alessandra Corrias - sociologa, giornalista e scrittrice e fan di Piero Marras fin da bambina - sarà presentato venerdì 20 febbraio, alle 18:00, nella Sala Angioy del Palazzo della Provincia di Sassari, dall’autrice insieme a Piero Marras e in dialogo con il giornalista Gianni Garrucciu.