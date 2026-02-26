Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloConcerti › Pasquetta: musica in Piazza Sulis. Nomadi, Istentales e Dolcenera
Cor 11:00
Pasquetta: musica in Piazza Sulis
Nomadi, Istentales e Dolcenera
Il cuore della città di Alghero si prepara ad accogliere un pomeriggio di festa, emozioni e condivisione con un evento speciale promosso dalla Fondazione Alghero
Pasquetta: musica in Piazza Sulis. Nomadi, Istentales e Dolcenera

ALGHERO - La Pasquetta ad Alghero si accende con la grande musica dal vivo. Nel cuore della città, Piazza Sulis si prepara ad accogliere un pomeriggio di festa, emozioni e condivisione con un evento speciale promosso dalla Fondazione Alghero: lunedì di Pasquetta, a partire dalle ore 16, saliranno sul palco i Nomadi e gli Istentales, con la partecipazione straordinaria di Dolcenera. Un appuntamento pensato per residenti e visitatori che sceglieranno Alghero per il ponte pasquale, capace di unire generazioni e linguaggi musicali diversi: da una parte la storia della musica italiana con i Nomadi, band simbolo che attraversa oltre sessant’anni di carriera, la formazione più longeva d’Italia e seconda al mondo soltanto ai Rolling Stones; dall’altra l’energia identitaria degli Istentales, tra i gruppi più rappresentativi della scena musicale sarda contemporanea, arricchita dalla voce intensa e riconoscibile di Dolcenera.

“Iste&Nera”, il nuovo progetto che vede la collaborazione tra l’iconico gruppo rock-pop-agropastorale – con 17 album all’attivo – e una delle interpreti più raffinate del panorama musicale femminile italiano, saluterà proprio ad Alghero la prima assoluta di presentazione dell’inedito “Promesse Mascherate”. Il brano, dedicato al tema dei femminicidi, uscirà l’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, e vedrà una risonanza nazionale grazie a un’importante collaborazione artistica che coinvolge Roberto Vecchioni, Elio e le Storie Tese, Paolo Fresu e il Coro femminile Urisè di Orosei.

«Alghero vuole vivere una Pasquetta di grande musica e di grande partecipazione popolare – sottolinea il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu –. Portare sul palco di Piazza Sulis artisti come i Nomadi, insieme agli Istentales e alla straordinaria voce di Dolcenera, significa offrire alla città e ai tanti visitatori un evento capace di unire generazioni diverse nel segno della musica e della festa. È anche un modo concreto per rafforzare l’attrattività della destinazione in primavera, attraverso appuntamenti di qualità che animano il centro e valorizzano Alghero come città viva e accogliente». Il concerto si inserisce nel calendario degli appuntamenti primaverili promossi dalla Fondazione Alghero, con l’obiettivo di animare la città nei giorni di festa e rafforzare il posizionamento della Riviera del Corallo come destinazione viva, accogliente e ricca di eventi tutte le stagioni.

Foto d'archivio
7 marzo
Francesco Demuro è Mamuthone ad honorem
7 marzo
Pavimentazioni storiche distrutte: l´appello
7 marzo
Basket U17, Alghero sfida Pesaro



