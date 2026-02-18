Alguer.it
Alguer.itnotiziesassariCulturaLibri › Laboratori di lettura e teatro in 11 comuni del Coros
S.A. 15:07
Laboratori di lettura e teatro in 11 comuni del Coros
La programmazione coinvolgerà gli 11 comuni. A inaugurare l’inizio delle attività sarà un evento performativo collettivo che avrà luogo in ogni comune parte del sistema, a partire da sabato 28 febbraio a Muros, dal titolo programmatico “Libriamoci in volo”
Laboratori di lettura e teatro in 11 comuni del Coros

SASSARI - Il sistema bibliotecario Coros Figulinas, vince il bando “Biblioteche e Comunità” di Fondazione CON IL SUD grazie a un progetto presentato dall’APS Gurdulù Teatro, insieme alla cooperativa Comes, chiamato “A libro aperto”. Al via il progetto “A libro aperto” che coinvolgerà il sistema bibliotecario Coros Figulinas. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura attraverso il bando “Biblioteche e Comunità” ed è promosso dall’APS Gurdulù Teatro, insieme alla cooperativa Comes. Su 12 progetti selezionati in tutto il Sud Italia, quello del Coros Figulinas dal titolo “A libro aperto” è l’unico finanziato in Sardegna. Un risultato di grande rilievo a conferma della qualità della proposta e della solidità che un buon lavoro di rete, costruito nel tempo tra biblioteche, istituzioni e realtà culturali del territorio, è stato in grado di ottenere.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’APS Gurdulù Teatro, ente capofila, e la Comes, cooperativa mediateche sarde; potrà contare sul sostegno dell’Unione dei Comuni del Coros e della Fondazione di Sardegna e coinvolge come partner anche l'associazione teatrale Medea, la cooperativa sociale Edupè e l’associazione Amici tra le righe. Vedrà eventi spalmati nell’arco di due anni e potrà contare su un budget complessivo di 60 mila euro. “A libro aperto” permetterà alle biblioteche del sistema di sviluppare una ricca programmazione di attività culturali e sociali, rivolte a tutte le fasce d’età della popolazione, con l’obiettivo di rafforzare il loro ruolo di presìdi di inclusione, partecipazione e crescita comunitaria. Il bando “Biblioteche e Comunità” è promosso dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, e mette a disposizione complessivamente sul territorio nazionale 1 milione di euro per sostenere iniziative capaci di valorizzare le biblioteche comunali come spazi aperti, accessibili e generativi.

La programmazione coinvolgerà gli 11 comuni del sistema in cicli di animazione alla lettura per famiglie e bambini dai 0 ai 10 anni, laboratori interdisciplinari per gli adolescenti, con focus su tematiche attuali, esplorazioni artistiche del paesaggio, cerchi di lettura intergenerazionali, percorsi teatrali per gli adulti e un festival di chiusura dedicato a illustrazione e letteratura per l'infanzia.
A inaugurare l’inizio delle attività sarà un evento performativo collettivo che avrà luogo in ogni comune parte del sistema, a partire da sabato 28 febbraio a Muros, dal titolo programmatico “Libriamoci in volo” un inno alla capacità di fare comunità e prendersi cura del proprio territorio secondo nuove modalità. Tutte le iniziative saranno gratuite e verranno promosse attraverso i canali Facebook e Instagram dedicati del SBCF e di Comes.
18/2/2026
