Arst: modifiche viabilità ad Alghero
Sempre più problematica la circolazione delle autolinee Arst nella città di Alghero. Lavori alla rotatoria Don Minzoni – Azuni – Calaresu: modifiche alla viabilità e alle fermate autobus
Arst: modifiche viabilità ad Alghero

ALGHERO - Dalla giornata odierna - lunedì 9 marzo 2026, dalle ore 8.30 - e fino al termine dei lavori, sarà attiva la parziale chiusura della rotatoria tra via Don Minzoni, via Azuni e via Calaresu, solo nella direzione Fertilia – Aeroporto. A causa dell’intervento, alcune fermate degli autobus saranno temporaneamente sospese e sostituite da fermate alternative.

Servizio extraurbano, fermate sospese (direzione Fertilia – Aeroporto): Via Don Minzoni 21 (lato CONAD); Via Don Minzoni 111. Fermate alternative: Via Castelsardo – incrocio via De Giorgio; Via Europa 47

Servizio urbano: Linea ALFA – fermate sospese: Via Don Minzoni 21 (lato CONAD); Via Don Minzoni (Stazione ferroviaria); Via Don Minzoni 111. Fermate alternative: Via Castelsardo incrocio via De Giorgio; Via Castelsardo fronte civico 37; Via Europa 15/A; Via Europa 47

Linea AP – fermate sospese: Via degli Orti 11; Via degli Orti fronte civico 84; Via Azuni 41; Via Don Minzoni (Stazione ferroviaria); Via Don Minzoni 111. Fermate alternative: Via Garibaldi (Guardia di Finanza); Via Garibaldi 83 (Chiesa San Giovanni); Via Castelsardo incrocio via De Giorgio; Via Castelsardo fronte civico 37; Via Europa 15/A; Via Europa 47

Linea AC – fermata sospesa: Via Azuni 41.
