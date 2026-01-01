Cor 18:09 Torralba: minaccia la madre per soldi Provvidenziale l´arrivo dei carabinieri della Stazione di Torralba, con il supporto dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bonorva che hanno arrestato in flagranza di reato l´uomo



SASSARI - Nel corso della mattinata di sabato 21 febbraio i Carabinieri della Stazione di Torralba, con il supporto dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bonorva, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi commesso ai danni della madre. L’intervento è in particolare scaturito a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta al 112 da parte della donna, la quale segnalava di essere stata poco prima minacciata di morte dal figlio, che pretendeva insistentemente la consegna di denaro, verosimilmente da destinare al gioco d’azzardo.



Giunti tempestivamente presso l’abitazione della donna, i militari dell’Arma hanno bloccato l’uomo nonostante lo stesso mantenesse, anche alla presenza dei Carabinieri, un atteggiamento intimidatorio e minaccioso nei confronti della madre. I successivi accertamenti hanno consentito di appurare che i maltrattamenti hanno avuto inizio da alcuni anni protraendosi sino ad oggi con reiterati episodi di minacce e ingiurie, nonché in un episodio di violenza fisica.



Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della

Compagnia Carabinieri di Bonorva, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida che ha avuto luogo nel corso della mattinata odierna. A conclusione dell’udienza l’arresto è stato convalidato e nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.