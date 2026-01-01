Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCronacaArresti › Rapine e pestaggi: fermata la baby gang a Sassari
S.A. 12:00
Rapine e pestaggi: fermata la baby gang a Sassari
“La banda del Monte” da alcune settimane si è resa responsabile di una serie di violente aggressioni nei confronti di ignari cittadini, di alcune rapine ad attività commerciali, nonchè di alcune spaccate in danno di bar e tabacchini della città. In comunità per minori due dei giovani coinvolti
Rapine e pestaggi: fermata la <i>baby gang</i> a Sassari

SASSARI - Nelle prime ore della mattinata odierna, il personale della Squadra Mobile di Sassari, collaborato dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna ha dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare della detenzione in comunità emesse dal Tribunale per i Minorenni di Sassari, nei confronti di due giovani appartenenti ad una gang giovanile denominata “La banda del Monte”, che da alcune settimane si è resa responsabile di una serie di violente aggressioni nei confronti di ignari cittadini, di alcune rapine ad attività commerciali, nonchè di alcune spaccate in danno di bar e tabacchini della città.

I fatti in questione, che parevano in una prima fase scollegati tra loro, sono stati poi nei giorni
scorsi ricondotti, grazie ad un attento esame delle telecamere di videosorveglianza dislocate in città
e ad una serie di servizi di osservazione e pedinamento, ad un gruppo organizzato di giovani
provenienti dal quartiere popolare “Monte Rosello”, uno dei più problematici della citta, che
muovendosi a volte in numero consistente ed a volte in piccoli gruppetti, si è reso responsabile di
pestaggi, alcuni dei quali così violenti da costringere al ricovero le vittime per le gravi fratture
riportate, di molestie sessuali nei confronti di ragazze e di rapine perpetrate in danno di altri
giovani e di alcune attività commerciali.

Sulla base dei primi riscontri acquisiti, al fine di interrompere le azioni del gruppo che hanno
creato notevole allarme sociale, la Procura per i Minorenni ha richiesto ed ottenuto due misure
cautelari a carico degli elementi più carismatici del gruppo. Al momento dell’esecuzione sono state
altresì eseguite ulteriori cinque perquisizioni a carico di altrettanti giovani, sempre appartenenti al
gruppo.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18:09
Torralba: minaccia la madre per soldi
Provvidenziale l´arrivo dei carabinieri della Stazione di Torralba, con il supporto dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bonorva che hanno arrestato in flagranza di reato l´uomo
20/2Coca e armi in casa: arrestato sassarese
17/2Maltratta la madre: arresto a Porto Torres
14/2Armi, esplosivo e coca: arresto a Ozieri
11/2Tortura e violenta la fidanzata: arrestato a Sassari
11/2Caos alle Cliniche: arrestato un uomo
9/2Segregata, torturata e violentata a Sassari
29/1Circolo centrale di spaccio: sospesa licenza a Sassari
22/1Sorso: 26enne ucciso da auto in fuga
18/1Furto sulla motonave per l´Asinara
15/1Armi e droga: due arresti a Ittiri
« indietro archivio arresti »
25 febbraio
Alla Mercede sfondano i finestrini di una Panda
24 febbraio
Colpo alla Cunetta, finestrini spaccati
25 febbraio
Alguerunners tra esordi e conferme



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)