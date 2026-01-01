S.A. 12:00 Rapine e pestaggi: fermata la baby gang a Sassari “La banda del Monte” da alcune settimane si è resa responsabile di una serie di violente aggressioni nei confronti di ignari cittadini, di alcune rapine ad attività commerciali, nonchè di alcune spaccate in danno di bar e tabacchini della città. In comunità per minori due dei giovani coinvolti



SASSARI - Nelle prime ore della mattinata odierna, il personale della Squadra Mobile di Sassari, collaborato dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna ha dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare della detenzione in comunità emesse dal Tribunale per i Minorenni di Sassari, nei confronti di due giovani appartenenti ad una gang giovanile denominata “La banda del Monte”, che da alcune settimane si è resa responsabile di una serie di violente aggressioni nei confronti di ignari cittadini, di alcune rapine ad attività commerciali, nonchè di alcune spaccate in danno di bar e tabacchini della città.



I fatti in questione, che parevano in una prima fase scollegati tra loro, sono stati poi nei giorni

scorsi ricondotti, grazie ad un attento esame delle telecamere di videosorveglianza dislocate in città

e ad una serie di servizi di osservazione e pedinamento, ad un gruppo organizzato di giovani

provenienti dal quartiere popolare “Monte Rosello”, uno dei più problematici della citta, che

muovendosi a volte in numero consistente ed a volte in piccoli gruppetti, si è reso responsabile di

pestaggi, alcuni dei quali così violenti da costringere al ricovero le vittime per le gravi fratture

riportate, di molestie sessuali nei confronti di ragazze e di rapine perpetrate in danno di altri

giovani e di alcune attività commerciali.



Sulla base dei primi riscontri acquisiti, al fine di interrompere le azioni del gruppo che hanno

creato notevole allarme sociale, la Procura per i Minorenni ha richiesto ed ottenuto due misure

cautelari a carico degli elementi più carismatici del gruppo. Al momento dell’esecuzione sono state

altresì eseguite ulteriori cinque perquisizioni a carico di altrettanti giovani, sempre appartenenti al

gruppo.