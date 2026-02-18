S.A. 17:37 La proposta: Pronto Soccorso veterinario a Sassari Un Pronto Soccorso Veterinario h24 nel Comune di Sassari: è la richiesta di Sardegna Al Centro 2020 che porterà il tema in Consiglio comunale



SASSARI - «La proposta di istituire un Pronto Soccorso Veterinario h24 nel Comune di Sassari nasce da un’esigenza semplice e profondamente sentita: una Città che si prende cura dei suoi animali è una città che si prende cura di sé stessa». L’iniziativa nasce dall’intuizione di Francesca Campus, componente del Coordinamento Cittadino e Metropolitano di Sardegna Al Centro 2020, ed immediatamente sostenuta e condivisa dal Capo Gruppo in Consiglio Comunale di Sassari Alessandra Corda.



Non è accettabile che una città delle dimensioni e dell’importanza di Sassari non disponga di un servizio essenziale che molte realtà italiane hanno già attivato da anni. Non è accettabile per i cittadini, non è accettabile per gli animali, non è accettabile per una comunità che vuole definirsi moderna, responsabile e attenta al benessere collettivo. La proposta rappresenta non un atto simbolico ma una vera e propria una scelta politica chiara: mettere al centro la cura, la prevenzione, la sicurezza e la dignità della vita animale si legge nella nota a firma del coordinatore Manuel Alivesi. Secondo gli esponenti di Sardegna al Centro 2020 le modalità per attivarlo esistono: convenzioni, partenariati, accordi con ATS, utilizzo di fondi dedicati: «Ciò che serve, prima di tutto, è la volontà politica di riconoscere che questo servizio non è un lusso, ma un diritto della comunità e un dovere dell’amministrazione».



Nella foto: Alessandra Corda