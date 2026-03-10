S.A. 14:00 Alghero e Olbia da record: oltre 6,8 mln di posti Per i due aeroporti del Nord Sardegna oltre 6,8 milioni di posti disponibili tra conferme qualche novità. Alghero punta ai 2 milioni di passeggeri. Olbia debutta sul lungo raggio con Delta Air Lines



ALGHERO – Gli aeroporti del Nord Sardegna si preparano alla Summer IATA 2026, al via il 29 marzo prossimo, che si annuncia come la migliore stagione di sempre. Con 6,8 milioni di posti disponibili — un aumento del +9% rispetto al 2025 — e un network di 173 collegamenti, 98 destinazioni di cui 75 internazionali e 23 domestiche, 19 nuove rotte e l’ingresso di due nuove compagnie aeree. Si apre un nuovo capitolo nella storia dell’aviazione sarda: per la prima volta un volo diretto collega la Sardegna agli Stati Uniti. Dopo aver chiuso il 2025 con il miglior risultato di sempre, registrando 1.770.493 passeggeri, l’Aeroporto di Alghero punta a superare nel 2026 la soglia storica dei 2 milioni di passeggeri. La Summer IATA prevede 46 collegamenti — 16 nazionali e 30 internazionali — verso 18 Paesi oltre all’Italia, con 10 nuove rotte internazionali e una crescita del +46% sull’offerta internazionale.



Le principali novità internazionali: Transavia (gruppo Air France-KLM) debutta sullo scalo con i nuovi voli per Amsterdam e Parigi da aprile; Wizz Air apre quattro rotte inedite da Varsavia, Belgrado, Tirana e Skopje ed estende da marzo a ottobre l’operatività su Bucarest, Budapest e Sofia, con un aumento complessivo dell’offerta del +190%; Ryanair aggiunge Varsavia e Tirana alle proprie rotte, confermando i voli verso Bruxelles, Francoforte, Monaco, Londra, Cork, Dublino, Katowice, Bratislava, Barcellona, Madrid e Budapest; Volotea rafforza il mercato francese — secondo mercato turistico per Alghero — con il nuovo collegamento su Lione, confermando Bordeaux e Parigi; Air Europa introduce il volo diretto Alghero–Madrid, gateway verso l’America Latina; Air Serbia conferma il collegamento con Belgrado. Sul fronte domestico, Aeroitalia opera Roma in continuità territoriale e inaugura da giugno il nuovo volo per Genova; ITA Airways copre Milano Linate in continuità territoriale; Ryanair conferma le rotte per Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa e Venezia; Volotea collega Alghero con Torino, Verona e Firenze.



La novità di punta della Summer 2026 all’aeroporto Costa Smeralda è il nuovo collegamento transatlantico con New York operato da Delta Air Lines: dal 21 maggio, con 4 frequenze settimanali, la Sardegna viene collegata per la prima volta agli Stati Uniti con un volo diretto. Con un’offerta complessiva di 4,8 milioni di posti (+7,2% rispetto alla Summer 2025), la programmazione prevede un network di 134 collegamenti, 87 destinazioni di cui 66 internazionali e 21 domestiche, operate da 40 compagnie aeree da/per 24 Paesi. Sul fronte delle nuove rotte, Volotea aggiunge Siviglia, Transavia attiva Eindhoven, Eurowings inaugura due nuovi collegamenti con Berlino e Graz, mentre BA CityFlier (sussidiaria di British Airways) porta Londra Stansted. Complessivamente sei i nuovi collegamenti di linea inaugurati nel corso della stagione. Tutti i principali vettori partner confermano e ampliano il proprio operativo. Un segnale particolarmente significativo arriva dal mese di aprile, che segna un’offerta di voli superiore del +10% rispetto ad aprile 2025: la stagione estiva si sta strutturalmente allungando verso la primavera e l’autunno. Ryanair attiverà già a metà marzo il collegamento con Cracovia, mentre Lufthansa anticipa i voli su Monaco e Francoforte. Anticipi consistenti anche da easyJet, che rispetto allo scorso aprile opererà 5 rotte in più (Edimburgo, Bordeaux, Lione, Nizza e Nantes), da SAS su Copenaghen, da Wizz Air su Varsavia e da Ryanair su Dublino e Vienna.