S.A. 13:06 Il libro di Veronica Demuro ad Alghero L’autrice leggerà alcuni brani di questo libro che racconta la storia di Antonella Basciu, una stilista sassarese prematuramente scomparsa. L´appuntamento è venerdì 13 marzo a Lo Teatrì



ALGHERO - Venerdì 13 marzo, alle 19,30, al “Lo Teatrì”, in via Manzoni 85, sarà presentato il libro “Il cuore che continuò a cucire” di Veronica Demuro. L’autrice leggerà alcuni brani di questo libro che racconta la storia di Antonella Basciu, una stilista sassarese prematuramente scomparsa. Antonella Basciu, dopo aver dedicato anni alla famiglia e ai figli, a 47 anni toglie dal cassetto il sogno della sua vita, disegnare e cucire vestiti: ritorna a studiare e inizia a creare, tanto da partecipare ad un concorso a Torino e vincerlo. Diventa ciò che sognava da una vita, una stilista apprezzata e talentuosa, ma purtroppo, all’apice del suo successo, la malattia interrompe la sua vita. «Ho iniziato a scrivere di Antonella Basciu perché avevo bisogno di mantenere un rapporto con lei, la sua morte era per me inconsolabile - racconta Veronica Demuro. Ma poi, continua - ho deciso di farlo diventare un libro perché era bello raccontare a tutti la storia di questa donna straordinaria, per continuare a farla vivere, e cucire». La presentazione del libro sarà accompagnata dalla musica di Franco Demontis e Peppone, e dalla sfilata di alcuni abiti di Antonella Basciu; l’ingresso è gratuito.



Nella foto: Veronica Demuro