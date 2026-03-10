Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaLibri › Il libro di Veronica Demuro ad Alghero
S.A. 13:06
Il libro di Veronica Demuro ad Alghero
L’autrice leggerà alcuni brani di questo libro che racconta la storia di Antonella Basciu, una stilista sassarese prematuramente scomparsa. L´appuntamento è venerdì 13 marzo a Lo Teatrì
Il libro di Veronica Demuro ad Alghero

ALGHERO - Venerdì 13 marzo, alle 19,30, al “Lo Teatrì”, in via Manzoni 85, sarà presentato il libro “Il cuore che continuò a cucire” di Veronica Demuro. L’autrice leggerà alcuni brani di questo libro che racconta la storia di Antonella Basciu, una stilista sassarese prematuramente scomparsa. Antonella Basciu, dopo aver dedicato anni alla famiglia e ai figli, a 47 anni toglie dal cassetto il sogno della sua vita, disegnare e cucire vestiti: ritorna a studiare e inizia a creare, tanto da partecipare ad un concorso a Torino e vincerlo. Diventa ciò che sognava da una vita, una stilista apprezzata e talentuosa, ma purtroppo, all’apice del suo successo, la malattia interrompe la sua vita. «Ho iniziato a scrivere di Antonella Basciu perché avevo bisogno di mantenere un rapporto con lei, la sua morte era per me inconsolabile - racconta Veronica Demuro. Ma poi, continua - ho deciso di farlo diventare un libro perché era bello raccontare a tutti la storia di questa donna straordinaria, per continuare a farla vivere, e cucire». La presentazione del libro sarà accompagnata dalla musica di Franco Demontis e Peppone, e dalla sfilata di alcuni abiti di Antonella Basciu; l’ingresso è gratuito.

Nella foto: Veronica Demuro
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
10/3/2026
Llibres llibres, Fabrizio Tonello ad Alghero
Mercoledì 11 marzo alle 18.30 nella sala conferenze della Fondazione Alghero, dialogherà con Raffaele Sari e Elena Muresu del suo libro" L´America in 18 quadri Dalle piantagioni a Silicon Valley (Laterza). Introdurrà l´incontro Valdo Di Nolfo
7/3Llibres Llibres con Antonella Agnoli
3/3Giovanni Giacchi presenta il libro da Cyrano
4/3Carlo Cottarelli ospite a Villanova Monteleone
28/2Donne protagoniste del Medioevo sardo
24/2Llibres llibres apre con Antonella Lattanzi
20/2Laboratori di lettura e teatro in 11 comuni del Coros
18/2Le ragioni del No: confronto ad Alghero
18/2L´archelogo Milanese presenta il libro sull´Asinara
14/2Mare, viaggio intorno alla Sardegna
14/2Rundinedda road, la storia di Piero Marras
« indietro archivio libri »
11 marzo
Cadavere di una donna nel mare di Alghero
10 marzo
Fermato Dalì, il rapinatore di Alghero
11 marzo
Alghero e Olbia da record: oltre 6,8 mln di posti



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)