Cor 8:00 Calcio: Tra Alghero e Bono è pareggio Terzo pareggio della stagione per i ragazzi di mister Giorico nella trasferta contro l´Atletico Bono. Reti inviolate per i giallorossi che si avvicinano a grandi passi alla matematica vittoria del campionato di promozione



ALGHERO - La 28esima giornata del girone B del campionato di Promozione regala risultati pesanti sia in vetta che nella lotta per la salvezza. Davanti a circa 350 spettatori, l’Atletico Bono compie l'impresa fermando sullo 0-0 la capolista Alghero. Un pareggio pesantissimo per i biancorossi, che riescono a bloccare quella che finora è stata la vera corazzata del torneo, a un passo dal salto in Eccellenza (manca soltanto la matematica). Per la prima volta in questo campionato l’Alghero resta a secco di gol.