Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportCalcio › Calcio: Tra Alghero e Bono è pareggio
Cor 8:00
Calcio: Tra Alghero e Bono è pareggio
Terzo pareggio della stagione per i ragazzi di mister Giorico nella trasferta contro l´Atletico Bono. Reti inviolate per i giallorossi che si avvicinano a grandi passi alla matematica vittoria del campionato di promozione
Calcio: Tra Alghero e Bono è pareggio

ALGHERO - La 28esima giornata del girone B del campionato di Promozione regala risultati pesanti sia in vetta che nella lotta per la salvezza. Davanti a circa 350 spettatori, l’Atletico Bono compie l'impresa fermando sullo 0-0 la capolista Alghero. Un pareggio pesantissimo per i biancorossi, che riescono a bloccare quella che finora è stata la vera corazzata del torneo, a un passo dal salto in Eccellenza (manca soltanto la matematica). Per la prima volta in questo campionato l’Alghero resta a secco di gol.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
8:05
Fc Alghero, vittoria preziosa sul Sennori
Vittoria preziosa per la FC Alghero che, nella 23ª giornata del campionato di Prima Categoria girone D, supera in casa il Sennori per 2-1 conquistando tre punti importanti nella corsa alla salvezza
13/3L´Alghero in trasferta a Bono
12/3Obiettivo salvezza per la FC contro Sennori
12/3L´Alghero saluta la Coppa Italia. Bonorva vince il ritorno per 3-0
13/3Futsal FC Alghero: sfida salvezza al PalaManchia
9/3Fc Alghero cede di misura all’Ittiri
11/3Semifinale Coppa Italia: Alghero a Bonorva
8/3Alghero-Ghilarza, Barboza firma il gol partita
5/3Per la Fc nuovo scontro salvezza a Ittiri
5/3Alghero attende il Ghilarza
1/3Latte Dolce, vittoria di carattere
« indietro archivio calcio »
16 marzo
Resti umani nel casolare
16 marzo
Inferno di fuoco, indagini a tutto campo
11 marzo
Cadavere di una donna nel mare di Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)