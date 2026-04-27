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S.A. 21:21
Dal Comune 200mila euro all´anno a Porto Conte
Con la proposta deliberata ieri dal Consiglio Comunale, il Parco riceverà un contributo ordinario annuo di 200 mila euro, anche per le annualità successive al triennio 2026/2028, già coperte da interventi finanziari con tre variazioni al bilancio approvate quest’anno
Dal Comune 200mila euro all´anno a Porto Conte

ALGHERO - Sostegno al Parco di Porto Conte e consolidamento degli interventi finanziari coerenti e stabili per le attività di tutela e valorizzazione del territorio. L’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto imprime una svolta fondamentale nel sostenere le attività dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte. Con la proposta deliberata ieri dal Consiglio Comunale, il Parco riceverà un contributo ordinario annuo di 200 mila euro, anche per le annualità successive al triennio 2026/2028, già coperte da interventi finanziari con tre variazioni al bilancio approvate quest’anno.

La partecipazione stabile del Comune di Alghero ai costi sociali dell’Ente Parco potrà essere oggetto di riconsiderazione alla luce dell’eventuale approvazione della riforma, attualmente in corso di definizione, al centro di un disegno di legge regionale che prevede la trasformazione dell’Attuale Azienda Speciale in Azienda regionale e il conseguente trasferimento in capo alla Regione degli oneri finanziari relativi al funzionamento dell’Ente. «Riteniamo questo atto di fondamentale importanza per sostenere e consolidare le attività del Parco nella tutela delle nostre risorse ambientali. Stiamo proseguendo un percorso di collaborazione e integrazione di azioni, quali ad esempio l’acquisto del compendio di Punta Giglio, finalizzate a creare tutti i presupposti per uno sviluppo decisivo del Parco, all’interno di una nuova visione strategica della città e del territorio di Alghero», spiega il Sindaco Raimondo Cacciotto. La delibera è tata approvata con 16 voti favorevoli.
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