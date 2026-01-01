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S.A. 13:07
L´Alghero chiude il campionato a Bonorva
Sabato 25 Aprile, allo stadio “Chicchito Chessa” di Bonorva, l’Alghero affronterà la seconda in classifica. Fischio d’inizio fissato per le ore 16
L´Alghero chiude il campionato a Bonorva

ALGHERO - Sabato 25 Aprile, allo stadio “Chicchito Chessa” di Bonorva, l’Alghero affronterà la squadra di casa, seconda in classifica. I giallorossi arrivano all’appuntamento conclusivo della stagione con la serenità e l’orgoglio di chi ha già conquistato matematicamente il primo posto da diverse giornate, al termine di un percorso straordinario che ha visto la squadra dominare il campionato con continuità e qualità. Di fronte ci sarà il Bonorva, seconda forza del torneo, formazione solida e competitiva che vorrà chiudere al meglio davanti al proprio pubblico, in quella che si preannuncia come una sfida di alto livello tra le due squadre protagoniste assolute della stagione. L’Alghero scenderà in campo con la volontà di onorare fino in fondo il campionato, cercando di imporre il proprio gioco e confermare quanto di buono mostrato nel corso dell’annata, in una gara che rappresenta un vero e proprio test di vertice. Ci si attende una partita intensa e spettacolare, tra due squadre che hanno dimostrato il loro valore e che vorranno salutare la stagione con una prestazione all’altezza del percorso compiuto. L’invito della società è quello di seguire e sostenere i giallorossi anche in quest’ultimo impegno stagionale.
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