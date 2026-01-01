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Alguer.itnotiziealgheroSportCalcioFc Alghero, vittoria preziosa sul Sennori
Cor 8:05
Fc Alghero, vittoria preziosa sul Sennori
Vittoria preziosa per la FC Alghero che, nella 23ª giornata del campionato di Prima Categoria girone D, supera in casa il Sennori per 2-1 conquistando tre punti importanti nella corsa alla salvezza
<i>Fc</i> Alghero, vittoria preziosa sul Sennori

ALGHERO - Una gara combattuta, giocata con grande determinazione e cuore dai padroni di casa, capaci di mantenere il vantaggio nonostante il forcing finale degli ospiti. L’avvio di gara vede subito la FC Alghero prendere in mano il pallino del gioco, cercando varchi nella difesa avversaria, mentre il Sennori si difende con ordine e prova a ripartire. Al 19’ arriva l’episodio che sblocca il match: su una ripartenza Lollo Riu entra in area palla al piede e viene atterrato. L’arbitro indica senza esitazioni il dischetto. Dagli undici metri si presenta l’ex di turno Matteo Federici che, con grande freddezza, spiazza il portiere ospite portando avanti i giallorossi.

La FC Alghero continua a spingere e al 25’ sfiora il raddoppio con un tiro dal limite di Andrea Peana che l’estremo difensore ospite riesce a bloccare in due tempi. Il primo vero tentativo del Sennori arriva al 27’ con Scannicchio, ma Dore si fa trovare pronto e blocca senza problemi. Alla mezz’ora altra azione pericolosa dei padroni di casa con Federici e Federico Serra che creano scompiglio nell’area avversaria. Proprio allo scadere del primo tempo arriva un’altra grande occasione: Federici serve un assist perfetto per Pintus che entra in area ma calcia alto da distanza ravvicinata. Nella ripresa il Sennori prova ad alzare il baricentro. Al 51’ una punizione di Scannicchio costringe Dore a deviare in corner, mentre tre minuti più tardi il portiere algherese si supera con una straordinaria parata su un tiro ravvicinato di Pisanu. La FC Alghero risponde al 58’ con Federici, il cui tiro da distanza ravvicinata viene respinto da Pittalis in calcio d’angolo. La partita resta aperta e al 62’ Scannicchio di testa sfiora il palo sinistro. Al 65’ ancora FC Alghero pericolosa con un bel tiro di Pintus che Pittalis devia in corner. Al 70’ lo stesso Pintus, sugli sviluppi di un angolo battuto da Spanu, sfiora il gol di testa.

Nel finale i padroni di casa aumentano la pressione. All’81’ Michele Cherchi va vicino al raddoppio con un tiro ravvicinato deviato in corner da Pittalis. Due minuti dopo è ancora Pintus a sfiorare il gol colpendo il palo. Il meritato raddoppio arriva all’84’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Pintus calcia e il pallone, dopo aver colpito il palo destro, si insacca per il 2-0. Nel recupero il Sennori accorcia le distanze. Al 92’ l’arbitro concede un rigore agli ospiti: sul dischetto si presenta Desini che realizza il 2-1. Gli ultimi minuti sono concitati, ma la FC Alghero difende con ordine e porta a casa una vittoria pesantissima.

Fc ALGHERO: Dore, Marrosu (13’ st Cingotti), Peana, Spanu (26’ st Mameli), Ardu (7’ st Zanda), Gnani, Serra Federico, Puledda, Riu, Pintus, Federici (22’ st Cherchi).
A disposizione: Serra Francesco, Pinna, Carta, Carbone, Molinari.
Allenatore: Tommaso Movilli
SENNORI: Pittalis, Piu (30’ st Stumpo), Falchi (40’ st Bammou), Ruiu, Pisanu (29’ st Cosso), Fiori, Scannicchio, Ansaldi, Polo, Desini, Spiri.
A disposizione: Tellini, Senes, Murru, Piras, Raiano, Pusceddu.
Allenatore: Piergianni Pala
Arbitro: Federico Paulis di Quartu Sant’Elena
Reti: 19’Federici (R), 84’ Pintus, 92’ Desini (R)
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