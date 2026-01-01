Cor 12:37 Buio e pericolo: disagi ad Alghero Ancora problemi con la pubblica illuminazione ad Alghero. Per garantire maggiore sicurezza bisognerebbe intervenire con tempestività: cresce la tensione in molte zone cittadine ed aumentano i rischi sulla circolazione veicolare notturna



ALGHERO - Ancora problemi con l'illuminazione pubblica nella città di Alghero, dove da tempo ormai si assiste a continui blackout che mandano in tilt le reti e perdurano settimane. Una situazione che inizia a creare non pochi problemi e alimenta preoccupazione e tensione tra i cittadini. A segnalare l'ennesi disservizio i residenti della centralissima Via Garibaldi, dove da diversi giorni i lampioni rimangono misteriosamente spenti. «Nonostante le continue segnalazioni nessuno interviene» la denuncia di un abitante della zona che lamenta la pericolosità del tratto stradale. Ma problemi simili si registrano in diversi quartieri urbani e sul litorale, dove permane una situazione di estremo disagio sull'intero Viale Primo Maggio.