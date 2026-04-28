Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaAeroporto › «Altro che tariffe blindate: Regione chiarisca»
S.A. 16:59
«Altro che tariffe blindate: Regione chiarisca»
Lo afferma Marco Tedde, consigliere nazionale di Forza Italia, intervenendo nel dibattito sull’impatto dell’aumento del costo del carburante sui voli da e per la Sardegna e replica all´assessora Manca a cui chiede di dire «con chiarezza e trasparenza ai sardi che cosa sta facendo concretamente»
«Altro che tariffe blindate: Regione chiarisca»

ALGHERO – «Le dichiarazioni dell’assessora ai Trasporti Barbara Manca sull’impossibilità di aumenti tariffari nella continuità territoriale sono superficiali e fuorvianti. La normativa vigente dice esattamente il contrario. Il sistema normativo prevede altro sulle tariffe, che costituiscono controprestazioni a favore dei vettori e a carico degli utenti. In caso di aumento del costo del jet fuel, le tariffe devono essere aggiornate in proporzione all’incidenza del carburante sui costi di esercizio». Lo afferma Marco Tedde, consigliere nazionale di Forza Italia, intervenendo nel dibattito sull’impatto dell’aumento del costo del carburante sui voli da e per la Sardegna dopo le recenti dichiarazioni dell'assessora regionale ai Trasporti [LEGGI].

«Altro che “tariffe blindate”: la legge consente aumenti, eccome. È vero che la compagnia aerea non potrebbe imporre unilateralmente un sovrapprezzo, ma potrebbe agire per la risoluzione del rapporto contrattuale. A quel punto, la Regione si troverebbe nella condizione di dover intervenire, anche attraverso una revisione delle tariffe, per garantire la continuità del servizio. È quindi evidente che non ci si può limitare a rassicurazioni generiche, ma occorre governare questi processi con serietà. Umanamente comprendiamo l’esigenza dell’assessora Manca di rassicurare i cittadini e di “spargere etere” su un tema delicato come il possibile aumento dei prezzi. Ma politicamente riteniamo indispensabile – e moralmente ineludibile – che dica con chiarezza e trasparenza ai sardi che cosa sta facendo concretamente» prosegue Tedde.

Secondo l'ex sindaco di Alghero «una soluzione potrebbe essere quella di utilizzare le risorse risparmiate sul bando della continuità territoriale per compensare gli extra costi delle compagnie derivanti dalla lievitazione del prezzo del carburante. Ma vogliamo sapere quali proposte la Regione Sardegna sta facendo ad Aeroitalia, all’ENAC e al Ministero dei Trasporti per evitare che gli aumenti del jet fuel si traducano in un aggravio di costi per i cittadini. Non bastano dichiarazioni di principio: servono atti, iniziative e soluzioni. Minimizzare o negare il rischio significa alimentare confusione tra i cittadini e dimostrare una preoccupante approssimazione su un tema strategico per l’isola».

«Peraltro, il territorio della Città metropolitana di Sassari sta vivendo anche l’incertezza dei voli in libero mercato nella prossima stagione, visto che nessun vettore, compresa Ryanair, ha programmato voli su Alghero, al contrario di quanto accade negli altri aeroporti regionali. E nell’immediato stiamo rischiando che i vettori aumentino il costo dei biglietti per i non residenti, che rappresentano circa il 60% del traffico sui voli della continuità territoriale. Creando serie conseguenze sul sistema turistico. La continuità territoriale è un diritto dei sardi, ma proprio per questo va gestita con onestà intellettuale e competenza. La Regione chiarisca subito la sua posizione reale e quali misure intenda adottare per tutelare davvero i cittadini» conclude il consigliere nazionale di Forza Italia.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
28/4/2026
«La strada è tracciata, adesso Alghero»
Il consigliere Pietro Sartore soltanto poche settimane fa spingeva sull´utilizzo di parte dell´Imposta di Soggiorno per incentivare nuovi collegamenti invernali dall’aeroporto di Alghero: col protocollo firmato a Olbia si aprono grandi possibilità
29/4/2026
Fusione aeroporti: sottoscritto il Term Sheet
La finalità strategica del percorso avviato è quella di creare le condizioni per il riconoscimento e la piena operatività della rete aeroportuale sarda, con l’obiettivo di delineare un possibile assetto societario e industriale integrato tra le società di gestione aeroportuale Sogaer S.p.A., Geasar S.p.A. e Sogeaal S.p.A.
23/4Regione Sardegna in missione a New York
23/4Voucher assistenti di volo: manifestazione d´interesse
17/4Debutta il volo Alghero-Parigi con Transavia
15/4Nuovo volo Olbia-Cuneo con Aeroitalia
15/4Regione a Salvini: «la continuità è indispensabile»
14/4«Aeroporti, grande confusione della Todde»
13/4Sugli aeroporti operazione mostruosa e oscura
9/4«Advisor Regione boccia la fusione degli scali»
7/4Ita Airways: posti a Fiumicino e Alghero
7/4Transavia sull'Alghero-Amsterdam
« indietro archivio aeroporto »
1 maggio
A-Mare non aprirà quest´estate
1 maggio
Primo Pescato da rifondare. «Banchi, griglieria e più controlli»
30 aprile
Cade l´aereo: salvo l´imprenditore Sandro Veronesi



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)