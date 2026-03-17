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Cor 20:33
«Degrado e pericolo a Villa Maria Pia»
Per Forza Italia Alghero siamo quindi di fronte a un paradosso intollerabile: «il luogo simbolo della democrazia cittadina, dove si assumono le decisioni per Alghero, è circondato da degrado, rifiuti e pericoli non segnalati. Un’immagine indegna che rappresenta plasticamente il livello di abbandono in cui versa la città»
«Degrado e pericolo a Villa Maria Pia»

ALGHERO - Il Gruppo consiliare di Forza Italia denuncia con forza una «situazione gravissima di degrado e pericolo per la pubblica incolumità» a Villa Maria Pia. Nel lato destro dell’edificio è presente una pericolosissima buca, profonda e priva di qualsiasi segnalazione o protezione, che rappresenta un rischio concreto per cittadini, bambini e automobilisti. «Un’insidia inaccettabile, ignorata dall’Amministrazione» sottolineano i consiglieri comunali Azzurri.

Il tutto - sottolineano - è reso ancora più grave dalla presenza di una vera e propria discarica abusiva, con rifiuti accumulati senza controllo, che trasforma l’area in un indecoroso punto di abbandono. Ma ciò che rende questa vicenda ancora più scandalosa è un fatto preciso: Villa Maria Pia è la sede delle riunioni del massimo consesso cittadino, il Consiglio Comunale. Per Forza Italia siamo quindi di fronte a un paradosso intollerabile: «il luogo simbolo della democrazia cittadina, dove si assumono le decisioni per Alghero, è circondato da degrado, rifiuti e pericoli non segnalati. Un’immagine indegna che rappresenta plasticamente il livello di abbandono in cui versa la città».

Forza Italia chiede interventi immediati e non procrastinabili, a partire dalla messa in sicurezza urgente della buca. «Proseguendo con la bonifica e rimozione della discarica abusiva e
l’individuazione delle responsabilità per questa situazione vergognosa. Non è più accettabile che neppure la sede del Consiglio Comunale venga tutelata. Se questo è lo stato dei luoghi istituzionali, è facile immaginare cosa accade nel resto della città. L’Amministrazione intervenga subito. Il tempo delle giustificazioni è finito» chiudono Peru, Bardino, Tedde, Caria e Ansini.
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