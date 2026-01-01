Cor 15:28 «Igiene, mazzata sugli algheresi» Polemiche sul nuovo appalto e interessamento della Corte dei Conti. Il coordinamento cittadino di Fratelli d´Italia Alghero interviene dopo la pubblicazione della delibera n.38 della giunta Cacciotto che prevede nuovi costi del servizio a carico dei cittadini



ALGHERO - «Dopo aver affidato un appalto per l’igiene urbana dal valore complessivo di 118 milioni di euro, la Giunta Cacciotto scopre improvvisamente che serve un ulteriore servizio di controllo da oltre 730 mila euro». Così intervengono i rappresentanti di Fratelli d’Italia Alghero. «Ovviamente sia il sindaco Cacciotto, sia l'assessore Selva si guardano bene dallo spiegare ai cittadini che questi costi aggiuntivi finiranno nel piano economico della TARI e quindi faranno crescere ulteriormente le tariffe per gli algheresi».



«Ora ci spieghiamo perché né il sindaco né l’assessore hanno voluto riferire in commissione, come ha certificato il presidente della Commissione Ambiente, Christian Mulas, che ha denunciato il bavaglio impostogli dall'amministrazione». Con il progetto - ed è questa la critica - caricano sul servizio di igiene urbana costi che riguardano attività ordinarie di controllo ambientale, comprese dotazioni e mezzi. In questo modo si gonfia artificialmente il costo del servizio, con un impatto diretto sulle tariffe. «È lecito chiedersi – prosegue Fratelli d’Italia – perché queste attività oggi vengano considerate sperimentali e finanziate attraverso ulteriori spese invece di essere garantite attraverso le strutture comunali già esistenti, eventualmente potenziate».



«E ci sarebbe da ridire anche sul metodo: ancora una volta vediamo una giunta che deborda rispetto alle proprie competenze, oltre una pericolosa concentrazione di poteri in capo alla stessa figura dirigenziale. Un modello che indebolisce i controlli interni invece di rafforzarli. Provvederemo a informare la Corte dei Conti di queste scelte. Ora chiediamo trasparenza immediata, accesso a tutti gli atti e una discussione pubblica seria. Perché la giunta Cacciotto non può pensare di nascondere i maggiori costi subiti dagli algheresi» chiude la nota di Fratelli d'Italia Alghero in merito alla delibera n.38 della giunta Cacciotto.