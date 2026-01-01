Cor 20:13 Alfabetizzazione finanziaria: workshop Il workshop ha il patrocinio dell’Università degli Studi di Sassari, del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (DiSEA) – Dipartimento di Eccellenza 2023-2027, del Comitato nazionale per la programmazione delle attività di educazione finanziaria-EDUFIN e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Sassari



SASSARI - Il Dipartimento di Scienze Economiche-aziendali (DiSEA) dell’Università degli Studi di Sassari organizza e ospita il workshop “Alfabetizzazione finanziaria e digitale nell’era dell’intelligenza artificiale”, in programma il 19 marzo dalle 9:00 nell’aula l’Aula Magna dell’Ateneo e il 20 marzo presso l’Aula A1 del Dipartimento DiSea. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle iniziative della OCSE Money Week 2026 e rappresenta un’occasione di confronto sui temi dell’educazione finanziaria e delle competenze digitali in un contesto sempre più caratterizzato dall’uso dell’intelligenza artificiale.



Il workshop è finanziato dal progetto DEH-ALMA – Advanced Learning Multimedia Alliance, una rete nazionale che coinvolge 14 università italiane impegnate nella trasformazione digitale della didattica universitaria finanziato dal PNRR – sui fondi Next Generation EU, Missione 4. Nell’ambito dello stesso progetto è stata realizzata la piattaforma dedicata alla produzione e alla diffusione di contenuti educativi digitali, corsi online e materiali formativi innovativi destinati a studenti, scuole e cittadini. La piattaforma rappresenta uno degli strumenti con cui l’Ateneo contribuisce allo sviluppo del Digital Education Hub nazionale, coordinato dall’Università di Napoli Federico II.



Il workshop è, inoltre, inserito nel calendario nazionale delle iniziative riconosciute dal Comitato nazionale per la programmazione delle attività di educazione finanziaria (EDUFIN), in quanto si rivolge in particolare agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori delle province di Sassari, Nuoro e Oristano, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza nella gestione delle risorse economiche e nell’utilizzo delle tecnologie digitali.

Le due giornate vedranno la partecipazione di docenti universitari, esperti del settore finanziario, rappresentanti del mondo bancario, che interverranno come relatori per approfondire le opportunità e le sfide poste dall’integrazione tra educazione finanziaria, innovazione digitale e intelligenza artificiale. Il 19 marzo nell’Aula Magna dell’ateneo in piazza Università, le attività si terranno dalle 9:00 alle 18:30 mentre e 20 marzo nell’Aula A1 del Dipartimento DiSEA in via Muroni 25, l’orario sarà 9:00-13:30. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube di Ateneo, Unisstube.