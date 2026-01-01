Cor 8:10 Pioggia di medaglie per il Judo Club Alghero Andrea Monaco al primo posto della Ranking List Nazionale. Prosegue senza sosta la stagione agonistica del Judo Club Alghero, protagonista di un mese di marzo intenso e ricco di risultati che confermano la crescita costante del vivaio della Riviera del Corallo



ALGHERO - Uno degli appuntamenti più importanti è stato il Trofeo Italia Esordienti A e B disputato a Leinì il 7 e 8 marzo, dove il club algherese ha schierato dieci atleti in una delle competizioni nazionali più prestigiose della categoria, conquistando complessivamente cinque medaglie. Tra gli Esordienti B spicca la splendida prestazione di Andrea Monaco (-60 kg), capace di imporsi con autorevolezza vincendo cinque incontri e conquistando la medaglia d’oro. Grazie a questa prestazione e agli ottimi risultati dello scorso anno Monaco è ora al primo posto della Ranking List Nazionale Esordienti B della categoria 60kg, successo che fa onore e porta la società dilettantistica algherese alla ribalta nazionale.



Buoni i risultati anche degli altri atleti della società. Nono posto per Federico Mastinu (-38 kg), protagonista di quattro incontri con due vittorie, mentre Riccardo Venturi (-42 kg) e Julio Dettori (-46 kg) hanno mostrato segnali positivi vincendo un incontro ciascuno prima di fermarsi al secondo turno. Indicazioni incoraggianti anche da Carlotta Sotgiu (-63 kg), che ha evidenziato importanti miglioramenti e grande determinazione.



Nella giornata di domenica, dedicata agli Esordienti A, sono arrivate altre quattro medaglie: argento per Lorenzo Palazzolo (-66 kg), bravo a reagire dopo una sconfitta iniziale conquistando il secondo posto, e tre bronzi grazie alle prestazioni solide di Altea Mereu (-40 kg), Gabriel Monaco (-50 kg) e Daniel Bisca (-60 kg), tutti protagonisti di percorsi caratterizzati da tre vittorie e una sola sconfitta. Più sfortunato Filippo Sotgiu (-42 kg), fermato da un incontro molto combattuto e non ripescato.



Il rendimento trova conferma anche nei piazzamenti nazionali per società, con il quarto posto nella categoria Esordienti A maschile su 43 club e il dodicesimo posto su 59 società negli Esordienti B, numeri che testimoniano la solidità e la competitività del gruppo algherese.



I risultati nazionali si sommano a quelli ottenuti a livello regionale. A Ruinas, nei Campionati Regionali Esordienti A del 15 marzo, il Judo Club Alghero ha conquistato sette medaglie su sette atleti in gara: tre ori con Giorgia Nurra (-57 kg), Gabriel Monaco (-50 kg) e Lorenzo Palazzolo (-66 kg), un argento con Serena Piu (-52 kg) e tre bronzi con Altea Mereu (-40 kg), Filippo Sotgiu (-42 kg) e Daniel Bisca (-60 kg).



Il calendario non concede pause: questo fine settimana sarà la volta dei Cadetti impegnati nei Campionati Italiani A2 a Leinì con Ciro Monaco, Sara Canu e Agostino Stile, mentre il 27 marzo toccherà a Enrico Bardino rappresentare il Judo Club Alghero ai Campionati Italiani Juniores A2. Nel complesso, il mese di marzo si conferma estremamente positivo per il sodalizio algherese, capace di coniugare risultati e crescita tecnica. Le prestazioni degli atleti evidenziano un percorso costruito con impegno quotidiano, spirito di squadra e adesione ai valori del judo, elementi che continuano a proiettare il Judo Club Alghero tra le realtà più interessanti del panorama nazionale.