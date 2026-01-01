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Cor 14:55
Judo: Bronzo tricolore per Enrico Bardino
Prestazione di alto livello per il Judo Club Alghero ai Campionati Italiani Junior A2 disputati a Bari. Protagonista della giornata è stato Enrico Bardino, che ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo nella categoria 66 kg
Judo: Bronzo tricolore per Enrico Bardino

ALGHERO - Prestazione di alto livello per il Judo Club Alghero ai Campionati Italiani Junior A2 disputati a Bari. Protagonista della giornata è stato Enrico Bardino, che ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo nella categoria -66 kg.

In una gara particolarmente competitiva, con 77 atleti in categoria, Bardino ha saputo distinguersi per continuità e determinazione, chiudendo il suo percorso con sei incontri vinti e una sola sconfitta.

Un risultato di grande valore che consente all’atleta algherese di ottenere anche la qualificazione ai Campionati Italiani Junior A1, in programma il prossimo 16 maggio a Bassano del Grappa. La prestazione conferma la crescita dell’atleta e il buon lavoro svolto dal Judo Club Alghero, sempre più presente e competitivo anche nei contesti nazionali di alto livello.
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