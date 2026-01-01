Cor 19:37 Sbarca a Porto Torres imbottito di coca Tratto in arresto un cittadino spagnolo quarantanovenne, trovato in possesso di 2,5 kg di cocaina trasportati a bordo di un autoveicolo. Provvidenziale l´operazione in collaborazione con i funzionari del Reparto locale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari



PORTO TORRES - I militari della Compagnia di Porto Torres, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio a contrasto dei traffici illeciti predisposti dal Comando Provinciale della Guardia di finanza di Sassari, hanno tratto in arresto un cittadino spagnolo quarantanovenne, trovato in possesso di 2,5 kg di cocaina trasportati a bordo di un autoveicolo. In particolare, durante lo sbarco degli autoveicoli a bordo della motonave proveniente da Tolone, i finanzieri, in collaborazione con i funzionari del Reparto locale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari, fermavano un’autovettura con a bordo un uomo che, da subito, manifestava uno stato di agitazione.



Gli accertamenti esperiti sui titoli di viaggio esibiti, sulla proprietà dell’autoveicolo nonché le risposte incerte ed evasive fornite dal fermato, destavano sospetti da parte dei militari e delle unità cinofile ivi impiegate. Le ricerche, anche grazie all’impiego del cane antidroga Karma, hanno consentito di individuare un complesso meccanismo che consentiva la rimozione del tachigrafo, nascondendo un vano artificiosamente predisposto nel cruscotto del veicolo, lato guidatore. All’interno sono stati rinvenuti due buste contenenti “panetti” che, a seguito dei test speditivi, risultavano contenere cocaina per un peso complessivo di 2,5 chilogrammi.



La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e il cittadino spagnolo è stato tratto in arresto in flagranza di delitto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria sassarese, che ne ha disposto l’immediata traduzione presso la casa circondariale di Bancali, con l’accusa di detenzione e trasporto internazionale di sostanza stupefacente. L’operazione rientra nel quadro dei compiti istituzionali che la Guardia di Finanza conduce quotidianamente nella provincia per il contrasto al traffico internazionale di stupefacenti e per il concorso alla sicurezza interna ed esterna del Paese, anche in stretto coordinamento con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a presidio di prevenzione dei traffici illeciti nelle aree portuali.