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Cor 17:20
Nella vallata del Rosello un parco lineare
Questa l´idea del sindaco di Sassari contrario al progetto del cosiddetto “canalone” del Fosso della Noce. «La mitigazione del rischio idrogeologico è lo strumento per valorizzare le potenzialità dell’area»
Nella vallata del Rosello un parco lineare

SASSARI - «La mitigazione è uno degli obiettivi, attorno e insieme al quale costruiamo un progetto diverso che tenga conto del sistema ambientale, delle sue potenzialità, delle sue funzioni culturali e sociali. La mitigazione del rischio idrogeologico deve essere lo strumento attraverso il quale si creano le precondizioni per dare un’opportunità di sviluppo a una determinata area». Così il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, ha ribadito in consiglio comunale la ferma opposizione sua personale e dell’amministrazione di cui è alla guida nei confronti del progetto del cosiddetto “canalone” del Fosso della Noce. E qualche giorno fa in commissione Ambiente il vicesindaco e assessore alla Transizione ecologica, Tutela del territorio e Decoro urbano, Pierluigi Salis, ha completato il concetto. «Per la Vallata del Rosello, stiamo studiando tempi e modi attraverso cui uniformare obiettivi e strategie delle diverse progettazioni in corso su tutta l’area per creare una task force dedicata al grande, ambizioso obiettivo di realizzare il parco urbano lineare dal Fosso della Noce all’Eba Giara»
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