Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaAnimali › Cucciolo di delfino muore a Punta Negra
Cor 20:17
Cucciolo di delfino muore a Punta Negra
Era da giorni spaesato in prossimità della riva nella spiaggia di Punta Negra a Fertilia, ma nessuno è riuscito ad intervenire. La morte, molto probabilmente, a causa della mancanza di nutrimento. Nei prossimi giorni gli esami all’Istituto Zooprofilattico di Sassari
Cucciolo di delfino muore a Punta Negra

ALGHERO - Sarà l’Istituto Zooprofilattico di Sassari lunedì a stabilire, con esattezza, la causa del decesso del cucciolo di Grampo che da alcuni giorni non riusciva più a riprendere il largo. Oggi la morte nonostante il monitoraggio dell’Area Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana, della Capitaneria di Porto di Alghero, del Crama Asinara, del Corpo di Vigilanza Ambientale, della Rete Regionale della fauna marina e dei Barracelli del Comune di Alghero. Nessuno è potuto intervenire per salvarlo e il giovane esemplare non ce l'ha fatta. Il cucciolo potrebbe essersi smarrito allontanandosi dalla sua mamma, oppure presentare problemi di salute per i quali sia stato proprio il gruppo ad abbandonarlo.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17/3Alleanza per il rilancio dell’ospedale veterinario
16/3Turismo pet-friendly, plauso di Colledanchise
14/3Manifestazioni equestri: se ne parla a Sassari
11/3A Ozieri la presentazione dei cavalli Stalloni
5/3Cormorani: aggiornati criteri di censimento
23/2Dermatite nodulare contagiosa: restrizioni revocate
20/2La proposta: Pronto Soccorso veterinario a Sassari
18/2Microchip gratuiti per 40 cani
13/2Tiene il gatto in una gabbia: denunciato
9/2Anagrafe canina: microchippature a febbraio
« indietro archivio animali »
21 marzo
Arresto a Porto Torres: 368 grammi di metanfetamina
22 marzo
«Una nuova bretella per alleggerire il traffico»
22 marzo
Il Tennis Club Alghero si presenta



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)