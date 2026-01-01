Cor 20:17 Cucciolo di delfino muore a Punta Negra Era da giorni spaesato in prossimità della riva nella spiaggia di Punta Negra a Fertilia, ma nessuno è riuscito ad intervenire. La morte, molto probabilmente, a causa della mancanza di nutrimento. Nei prossimi giorni gli esami all’Istituto Zooprofilattico di Sassari



ALGHERO - Sarà l’Istituto Zooprofilattico di Sassari lunedì a stabilire, con esattezza, la causa del decesso del cucciolo di Grampo che da alcuni giorni non riusciva più a riprendere il largo. Oggi la morte nonostante il monitoraggio dell’Area Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana, della Capitaneria di Porto di Alghero, del Crama Asinara, del Corpo di Vigilanza Ambientale, della Rete Regionale della fauna marina e dei Barracelli del Comune di Alghero. Nessuno è potuto intervenire per salvarlo e il giovane esemplare non ce l'ha fatta. Il cucciolo potrebbe essersi smarrito allontanandosi dalla sua mamma, oppure presentare problemi di salute per i quali sia stato proprio il gruppo ad abbandonarlo.