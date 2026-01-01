Cor 8:46 Open day al Comando di Sassari Tra moto fiammanti, sirene, una caccia al tesoro, i cani antidroga Thor e Ares, premi e giochi sulla legalità, sabato 28 marzo il Comando della Polizia locale sarà una meravigliosa scoperta per tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 10 anni



SASSARI - Tra moto fiammanti, sirene, una caccia al tesoro, i cani antidroga Thor e Ares, premi e giochi sulla legalità, sabato 28 marzo il Comando della Polizia locale sarà una meravigliosa scoperta per tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 10 anni. Dalle 8.30 alle 14.30 il personale, con il comandante Gianni Serra che ha ideato la giornata alla sua seconda edizione, farà conoscere gli spazi a tutti i piccoli curiosi, accompagnati da un solo adulto ciascuno per permettere l’accesso al maggior numero di bambini possibile. Dopo il grande successo dello scorso anno, per il 2026 “l’Open Day” al Comando di via Carlo Felice si presenta ricco di tante novità per divertire ed emozionare i giovani ospiti.



I partecipanti potranno conoscere e toccare con mano tutte le dotazioni della Polizia locale, entrare nelle auto e montare sulle moto, provando l’emozione di salire sui mezzi di servizio. Potranno inoltre coccolare i cani dell’unità cinofila, vedere i droni in azione ed esplorare il planetario a cura della Società Astronomica Turritana. Lo spazio della Protezione civile, oltre a consentire di conoscere l’attività del servizio, permetterà di assistere a pratiche di rianimazione cardiopolmonare grazie alla presenza di un manichino su cui si svolgeranno esercitazioni, ovviamente adatte a un pubblico giovanissimo, in collaborazione con l'associazione Misericordia di Sassari.



Tanti i laboratori didattici studiati e ideati per i piccoli ospiti: dai percorsi per imparare la segnaletica alle “prove su strada” con le macchinine elettriche per ottenere la patente del piccolo automobilista. In programma anche una coinvolgente caccia al tesoro, con appuntamento nel punto di ritrovo indicato sulla mappa che ogni partecipante riceverà al proprio arrivo in Comando.

Non mancherà un’attività dedicata all’educazione ambientale con un momento speciale sulla raccolta differenziata che, nella parte finale, riserverà una sorpresa per i bambini, oltre alla consegna di un gadget ricordo. Per rendere la giornata ancora più speciale, sarà allestito anche un cartonato scenografico nel quale bimbe e bimbi potranno “inserirsi” per farsi scattare una foto ricordo della mattinata e diventare agenti in divisa per un giorno. Infine, sarà presente anche il planetario, in continuità con la “Notte delle Stelle”, organizzata dalla Polizia locale sempre per i più giovani ma che ha visto lo scorso anno piazza Moretti colma di persone di tutte le età, arrivate per scoprire anche loro i segreti del cielo notturno.