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S.A. 15:04
A Sassari campagna di prevenzione incendi
A partire dalle 9 di sabato 9 maggio saranno avviate azioni per sensibilizzare la popolazione sulle norme antincendio e sulle buone pratiche. Anche quest’anno si partirà dalle aree di Monte Bianchino, san Francesco e Filigheddu
A Sassari campagna di prevenzione incendi

SASSARI - Il Comune di Sassari rinnova il suo impegno nella prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, intensificando, in vista della stagione estiva, le azioni a tutela del patrimonio naturale e della sicurezza dei cittadini. A partire dalle 9 di sabato 9 maggio saranno avviate azioni per sensibilizzare la popolazione sulle norme antincendio e sulle buone pratiche. Anche quest’anno si partirà dalle aree di Monte Bianchino, san Francesco e Filigheddu con ampie aree boschive, dove la vicinanza di vegetazione e abitazioni aumenta il rischio che un incendio boschivo si propaghi rapidamente alle case, mettendo a repentaglio la sicurezza delle persone e dei beni. Con il supporto delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e della compagnia barracellare sarà distribuito materiale informativo sulle buone pratiche da attuare in caso di incendi: cosa fare in caso di principio di incendio o se si è minacciati dal fuoco. Sarà inoltre illustrato il piano comunale di protezione civile e saranno raccolte le segnalazioni di criticità eventualmente presenti nel territorio.
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