Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaSicurezza › Canadair: Regione interroga Ministro su flotta estiva
S.A. 15:36
Canadair: Regione interroga Ministro su flotta estiva
Nella nota trasmessa al Viminale, l’assessora richiama il quadro delle competenze istituzionali e chiede di conoscere le iniziative che il Governo intende adottare, nelle more delle determinazioni conseguenti alla sentenza, per assicurare la piena copertura della campagna AIB 2026 e, in particolare, l’operatività della flotta Canadair nelle basi sinora individuate, inclusa quella di Olbia
Canadair: Regione <i>interroga</i> Ministro su flotta estiva

CAGLIARI - Nell’ambito di un’attività di monitoraggio e interlocuzione istituzionale avviata sin dal deposito della sentenza, l’assessora della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna, Rosanna Laconi, ha trasmesso al Ministro dell’Interno una richiesta formale di chiarimenti sull’assetto della flotta nazionale Canadair in vista della prossima campagna antincendio boschivo (AIB) 2026. La nota – indirizzata anche, per conoscenza, al Dipartimento dei Vigili del Fuoco e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – fa seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 10160/2025, che ha annullato gli atti di affidamento del servizio di gestione operativa e logistica della flotta.

Nei giorni immediatamente successivi alla sentenza, l’Assessorato, per il tramite della Direzione generale della Protezione civile, ha attivato e mantenuto un costante canale di interlocuzione con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, seguendo l’evoluzione della vicenda e verificando gli impatti sul dispositivo operativo nazionale. Tale Direzione è la struttura titolare della pianificazione regionale antincendio e del raccordo con i soggetti statali. In tale sede sono state acquisite, e nel tempo reiterate, indicazioni rassicuranti sulla continuità operativa del dispositivo aereo nazionale anche per la stagione AIB 2026.

Tali indicazioni, tuttavia, non hanno finora assunto carattere formale. Per questo motivo, con l’approssimarsi della stagione estiva, l’Assessora ha ritenuto necessario richiedere un riscontro ufficiale all’Amministrazione titolare del servizio. «La Sardegna è un territorio insulare ad altissima esposizione al rischio incendi – dichiara l’assessora Laconi – e lo schieramento dei Canadair, con particolare riferimento alla base operativa di Olbia, rappresenta un presidio essenziale e non surrogabile. Sin dal deposito della sentenza abbiamo attivato un canale strutturato di confronto con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, dal quale sono emerse rassicurazioni sulla continuità del servizio. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, è necessario che tali indicazioni trovino una conferma formale».

Nell’ambito delle interlocuzioni con il Dipartimento nazionale di Protezione Civile sono state inoltre acquisite indicazioni rassicuranti anche rispetto a possibili criticità legate all’approvvigionamento di carburante avio, in relazione agli effetti della crisi internazionale in corso: la qualificazione dell’attività antincendio boschivo come servizio di pubblica utilità ne garantirebbe infatti la priorità anche in scenari complessi. Nella nota trasmessa al Viminale, l’assessora richiama il quadro delle competenze istituzionali e chiede di conoscere le iniziative che il Governo intende adottare, nelle more delle determinazioni conseguenti alla sentenza, per assicurare la piena copertura della campagna AIB 2026 e, in particolare, l’operatività della flotta Canadair nelle basi sinora individuate, inclusa quella di Olbia. «La sicurezza dei cittadini, la tutela del patrimonio ambientale e l’incolumità degli operatori impegnati sul fronte del fuoco – conclude l’assessora Laconi – richiedono certezze formali e tempestive. La Regione è pronta a fare la propria parte, ma è indispensabile che il quadro nazionale sia definito con chiarezza e in tempi compatibili con l’avvio della stagione AIB».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14:32
A Nuoro, Todde contro il 41Bis
La Presidente della Regione ha ribadito che la Regione non si sottrae alle proprie responsabilità in materia di sicurezza, ma contesta l’impostazione complessiva del piano
11/4Prevenzione incendi: seminario Confindustria
25/3«Via Delmastro e le sue politiche carcerarie nefaste»
23/3Open day al Comando di Sassari
17/3«Sicurezza, un piano straordinario per Alghero»
11/3Nuova recluta tra i Barracelli di Stintino
11/3Barracelli in stato di agitazione
6/3Vogliamo chiarezza sul carcere di Alghero
6/38 Marzo: focus dei Vigili a Sassari
5/3«Nuovi detenuti ad Alghero, Delmastro mente»
4/3Brigata Sassari celebra il 111° anniversario
« indietro archivio sicurezza »
29 aprile
Cambia la Macrostruttura ad Alghero: tutte le novità
29 aprile
Contributi a fondo perduto nei piccoli paesi
29 aprile
Verso fusione scali sardi: sottoscritto il Term Sheet



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)