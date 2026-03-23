S.A. 18:52 «Via Delmastro e le sue politiche carcerarie nefaste» Il commento del capogruppo di Uniti Valdo Di Nolfo alle dimissioni del sottosegretario di stato alla Giustizia Andrea Delmastro, di recente in visita nel carcere di Alghero







Il capogruppo di Uniti, gruppo consiliare che ha presentato la proposta al Consiglio Regionale di istituire una commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della criminalità organizzata, delle infiltrazioni mafiose e della corruzione in Sardegna, sottolinea: «Chi mente sapendo di mentire, come accaduto in occasione della sua visita al carcere di Alghero, quando alle dichiarazioni di un progressivo sfollamento della casa di reclusione sono seguiti nuovi trasferimenti in massa di detenuti dalle carceri lombarde, e finisce al centro di vicende che coinvolgerebbero la criminalità organizzata non può restare al suo posto. Chi viene tacciato di un collegamento anche lontano con la mafia dovrebbe dimettersi senza esitazioni prima ancora che gli venga chiesto a gran voce, per rispetto dell’istituzione che rappresenta». L’onorevole Di Nolfo ammonisce in chiusura: «Ora però serve un cambio di rotta sulle politiche della giustizia e sulla gestione del sistema carcerario: la Sardegna e i sardi meritano risposte e soluzioni a una situazione delicata». ALGHERO - «Le dimissioni del sottosegretario Delmastro arrivano finalmente, dopo giorni in cui i fatti avevano già reso evidente l’inadeguatezza del suo ruolo. Sono una buona notizia per le istituzioni e per la credibilità dello Stato, che non può essere messa in discussione da comportamenti e contraddizioni così gravi». Il commento del capogruppo di Uniti Valdo Di Nolfo alle dimissioni del sottosegretario di stato alla Giustizia Andrea Delmastro, di recente in visita nel carcere di Alghero [ LEGGI ].Il capogruppo di Uniti, gruppo consiliare che ha presentato la proposta al Consiglio Regionale di istituire una commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della criminalità organizzata, delle infiltrazioni mafiose e della corruzione in Sardegna, sottolinea: «Chi mente sapendo di mentire, come accaduto in occasione della sua visita al carcere di Alghero, quando alle dichiarazioni di un progressivo sfollamento della casa di reclusione sono seguiti nuovi trasferimenti in massa di detenuti dalle carceri lombarde, e finisce al centro di vicende che coinvolgerebbero la criminalità organizzata non può restare al suo posto. Chi viene tacciato di un collegamento anche lontano con la mafia dovrebbe dimettersi senza esitazioni prima ancora che gli venga chiesto a gran voce, per rispetto dell’istituzione che rappresenta». L’onorevole Di Nolfo ammonisce in chiusura: «Ora però serve un cambio di rotta sulle politiche della giustizia e sulla gestione del sistema carcerario: la Sardegna e i sardi meritano risposte e soluzioni a una situazione delicata».