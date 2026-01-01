S.A. 10:10 Sicurezza stradale nelle scuole algheresi Lezioni interattive e dinamiche in tema di educazione alla sicurezza stradale nei tre istituti comprensivi di Alghero



ALGHERO - A scuola di sicurezza: “Impariamo assieme a mettere Passi Sicuri sulle strade della nostra città”. Un messaggio chiaro e semplice, ma efficace, che su.. strada trova espressione nelle coloratissime strisce pedonali che una crew di professionisti ha progettato e sta realizzando proprio in queste settimane. Ma che trova spazio anche nelle aule dei tre istituti comprensivi di Alghero coinvolti grazie alla disponibilità di Polizia Municipale, Aci Sassari e Comune di Alghero, con il prezioso supporto pedagogico offerto alle attività da Monia Satta, che saranno protagonisti di lezioni interattive e dinamiche in tema di educazione alla sicurezza stradale.



“Passi Sicuri” - progetto curato e diretto dall’Associazione Itinerandia in collaborazione con INAIL, Comune di Alghero e ACI Sassari - si articola infatti in tre fasi: una iniziale di co-progettazione e analisi delle criticità, una fase educativa e partecipativa nelle scuole (circa 350 studenti coinvolti) e una fase realizzativa che prevede l’installazione di sei attraversamenti pedonali artistici, integrati con la segnaletica stradale esistente e accompagnati da attività di comunicazione e documentazione. Obiettivi? Migliorare la sicurezza e la percezione di sicurezza nei pressi delle scuole cittadine, rafforzare il ruolo della scuola come attore civico e la produzione di materiali utili alla diffusione di un modello replicabile in altri contesti urbani della Sardegna, rendere studentesse e studenti primi attori del cambiamento alimentandone conoscenza e consapevolezza in tema di sicurezza urbana.



Il 4 maggio sono partiti i laboratori che coinvolgono ben 18 classi dei 3 istituti comprensivi cittadini, 9 primarie e 9 medie. Oltre ai ragazzi e agli insegnanti erano presenti in aula Alberto Marrone per l’Automobile Club Sassari, Marco Cadeddu del Comune di Alghero, Giuseppe Fadda della Polizia Municipale Alghero e Monia Satta, oltre a Elia Cossu (Associazione Itinerandia), direttore e curatore del progetto assieme a Maria Luisa Perazzona. Coinvolti, stimolati e resi partecipi del loro essere cittadini e cittadine, i giovani interlocutori dell’aula trasformata in platea hanno ascoltato, si sono interrogati, hanno trovato risposte e interagito senza timidezza alcuna. Fondamentale è quindi la figura dell’adulto, non più controllore o sanzionatore, ma punto di riferimento credibile, capace di costruire fiducia, relazione e ascolto.



Anche perché, hanno sottolineato gli agenti della Polizia Municipale del Comandante Salvatore Masala e i rappresentanti del Comune di Alghero del sindaco Raimondo Cacciotto, educare alla sicurezza stradale non significa trasmettere regole, ma costruire consapevolezza. È da questo cambio di sguardo che prende forma il progetto Passi Sicuri, un percorso promosso ad Alghero che mette al centro il ruolo educativo della Polizia Locale e la relazione con bambini e ragazzi. Al cuore dell’iniziativa, l’idea che l’apprendimento nasca dall’esperienza: non lezioni frontali, ma coinvolgimento attivo, simulazioni, domande che stimolano il pensiero e racconti capaci di far comprendere, non di spaventare. Un approccio che cambia la prospettiva: dall’obbedienza temporanea alla responsabilità duratura.



Anche perché la sicurezza legata ai percorsi casa-scuola e quella dei pedoni in generale, evidenzia il rappresentante ACI Sassari, sono priorità di una comunità ed in tal senso occorre promuovere la formazione delle giovani generazioni in tema di comportamento stradale, in vista di una mobilità sempre più responsabile, sostenibile e sicura. Opportunità come quelle offerte dai laboratori del progetto Passi Sicuri servono a fissare alcune regole basilari per gli utenti della strada dando forza all’esigenza di prestare maggiore attenzione - messaggio rivolto ai ragazzi in primis ma a tutti in generale - da parte dei pedoni o ciclisti, fruitori delle strade.