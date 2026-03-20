Cor 12:21 Spaccio di coca in casa: arresto a Sassari Gestisce una fiorente attività di spaccio all´interno della sua abitazione, la Polizia di Stato arresta un uomo in flagranza di reato: sequestrati 75grammi di droga e cocaina e circa 16.000 euro



SASSARI - Nei giorni scorsi personale della Polizia di Stato della Squadra Mobile, nel corso di servizi antidroga protrattasi per alcuni giorni, ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un soggetto sassarese che gestiva, all’interno della propria abitazione, una fiorente attività di spaccio di cocaina che serviva giornalmente numerosi tossicodipendenti. Gli operatori della Squadra Mobile, dopo aver seguito il soggetto interessato hanno proceduto a fermarlo mentre si trovava a bordo della propria auto rinvenendo un involucro contenente circa 25 grammi di cocaina. La successiva perquisizione effettuata presso l’abitazione dell’indagato ha permesso di recuperare ulteriori 50 grammi di cocaina, la somma di circa 16.000 euro in banconote di vario taglio, due bilancini di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

All’esito l’uomo, su disposizione della procedente A.G., è stato posto in regime di arresti domiciliari in attesa della convalida.