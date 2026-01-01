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Cor 16:16
Referendum giustizia, vince il No
Referendum sulla giustizia, vince il No: stop alla riforma e contraccolpo per il governo. L´eccezionale affluenza non può infatti non avere un forte valore politico
Referendum giustizia, vince il <i>No</i>

SASSARI - Vince il No nel referendum costituzionale sulla giustizia e il risultato assume subito un forte peso politico. La bocciatura della riforma segna infatti una battuta d’arresto per la maggioranza di governo e apre una fase di riflessione sugli equilibri istituzionali e sulle priorità dell’esecutivo. Il voto arriva al termine di una campagna accesa, in cui il tema della giustizia è diventato terreno di scontro politico oltre che istituzionale. Al centro del dibattito, le modifiche all’assetto costituzionale e le possibili ricadute sull’indipendenza della magistratura e sull’equilibrio tra i poteri dello Stato.

L’affermazione del No viene letta anche come un segnale di cautela da parte dell’elettorato rispetto a interventi strutturali sulla Costituzione, ma soprattutto come un messaggio indirizzato alla maggioranza. Un risultato che, di fatto, indebolisce la linea politica del governo guidato da Giorgia Meloni su uno dei dossier più delicati. Non è un caso che le opposizioni parlino apertamente di un voto che “ferma” l’impostazione dell’esecutivo sulla giustizia, rivendicando la necessità di un percorso più condiviso e meno divisivo.

Dall’altra parte, nella maggioranza, si apre ora una riflessione su tempi e modalità di eventuali nuovi interventi. Sul piano politico, il referendum rappresenta dunque un passaggio tutt’altro che neutro. Più che chiudere il capitolo della riforma della giustizia, il voto degli italiani riapre il confronto, imponendo al governo un cambio di passo e un maggiore coinvolgimento delle forze parlamentari. Resta sullo sfondo il nodo di una riforma da tempo considerata necessaria, ma che, alla luce del risultato referendario, dovrà trovare strade diverse e, probabilmente, più condivise per arrivare a compimento.
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