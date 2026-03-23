S.A. 11:22 Spaccio nella villetta: tre arresti a Bosa Oltre un chilogrammo di marjuana suddiviso in 21 involucri: è il bilancio dell’ultima operazione di servizio portata a termine dai Carabinieri della Compagnia di Macomer. Un 25enne, un 20enne e un 19enne di Bosa sono stati arrestati dai Carabinieri



BOSA - Oltre un chilogrammo di marjuana suddiviso in 21 involucri: è il bilancio dell’ultima operazione di servizio portata a termine dai Carabinieri della Compagnia di Macomer. Un 25enne, un 20enne e un 19enne di Bosa sono stati arrestati dai Carabinieri della locale Stazione e dai colleghi di quella di Montresta. L’attività antidroga trae origine da alcuni servizi di controllo del territorio. Durante i servizi perlustrativi svolti nei giorni scorsi, i militari hanno notato un insolito via vai di persone che si muovevano in una zona periferica del paese dove sono numerose le seconde case, in questo momento, non occupate dai titolari che soggiornano in altri centri dell’isola e della penisola.

In particolare l’attenzione si è concentrata su una villetta sfitta, i cui proprietari durante l’anno vivono in penisola e che occupano soltanto nei mesi estivi.



In realtà all’interno dell’immobile erano presenti delle persone. Dopo una rapida verifica, i Carabinieri hanno riscontrato che non si trattava dei proprietari. Atteso l’arrivo dei rinforzi hanno circondato la casa. Da un balcone uno dei presenti ha lanciato uno zaino sportivo. Al suo interno era occultato un discreto quantitativo di marijuana suddiviso in 21 buste in cellophane. Vano il tentativo di fuggire da un’uscita secondaria: all’esterno sono stati bloccati dai militari.



La successiva perquisizione eseguita in casa ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro penale un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e altra droga sfusa. L’ennesima operazione dimostra il sempre più crescente uso e conseguente aumento dello spaccio di sostanze stupefacenti nell’area della “Planargia”. Costante e senza tregua l’azione di contrasto svolta dall’Arma dei Carabinieri presente sul territorio. Fondamentale il supporto dell’autorità Giudiziaria per le immediate azioni e provvedimenti di competenza. Il procedimento penale nei confronti degli indagati è tuttora pendente nella fase di indagini preliminari e la loro effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in loro favore.