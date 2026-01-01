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S.A. 21:31
Il 31 marzo 40 microchip gratuiti a Sassari
Non è necessaria la prenotazione: si accetteranno 40 cani, secondo l’ordine di arrivo. Avranno priorità i residenti e i domiciliati nel Comune di Sassari.
Il 31 marzo 40 microchip gratuiti a Sassari

SASSARI - Martedì 31 marzo, dalle 9 alle 11, nei locali dell’ex circoscrizione in via Poligono, nuovo appuntamento con la microchippatura gratuita dei cani. L’azione è promossa in collaborazione tra l’Asl Sassari – Dipartimento di Prevenzione, Struttura Complessa Randagismo e Anagrafe Animale da Compagnia e il settore all’Ambiente del Comune di Sassari, nell’ambito della lotta contro il randagismo. Non è necessaria la prenotazione: si accetteranno 40 cani, secondo l’ordine di arrivo. Avranno priorità i residenti e i domiciliati nel Comune di Sassari.

Gli animali dovranno essere privi di pulci, zecche o altri parassiti. I cani di taglia grande o potenzialmente aggressivi dovranno essere muniti di museruola. Il proprietario deve presentarsi con documento personale, codice fiscale e la scheda anagrafica canina, scaricabile dal sito del Comune di Sassari - sezione “Ambiente”, stampata fronte-retro compilata (nella parte del proprietario).
Per garantire la massima soddisfazione degli utenti e considerato l’elevato numero di richieste, ogni titolare potrà presentare un massimo di 4 cani per la microchippatura.

Eventuali animali eccedenti questo limite potranno essere microchippati al termine della sessione, solo se ancora disponibili microchip. Il microchip è un piccolo dispositivo che consente di identificare l’animale e il suo proprietario. In caso di smarrimento o furto sarà possibile contattare il padrone. La microchippatura è un obbligo di legge.
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