S.A. 9:20 «Appalto igiene, un mese di silenzio» Pino Cardi, coordinatore cittadino, e Alessandro Cocco, capogruppo di Fratelli d’Italia chiedono la convocazione urgente della Commissione Ambiente e la trasmissione completa degli atti sull´appalto da 118 milioni di euro



ALGHERO - «A un mese dall’annuncio della firma del nuovo appalto per il servizio di nettezza urbana, né il sindaco Cacciotto né l’assessore Selva hanno avviato alcun reale percorso di condivisione con il Consiglio comunale». Lo dichiarano Pino Cardi, coordinatore cittadino, e Alessandro Cocco, capogruppo di Fratelli d’Italia che insistono: «Ad oggi non è stato trasmesso alcun documento, né una bozza di capitolato. Parliamo di un appalto da 118 milioni di euro in sette anni, l’appalto più rilevante per il Comune per dimensione economica e impatto sulla vita quotidiana dei cittadini. È incomprensibile che su una materia così strategica si scelga di escludere il Consiglio da qualsiasi confronto».



Fratelli d’Italia chiede quindi un cambio di passo immediato: «Serve la convocazione urgente della Commissione Ambiente e la trasmissione completa degli atti, per consentire un confronto serio, trasparente e basato sui dati. Il Consiglio deve poter esercitare pienamente il proprio ruolo di indirizzo e controllo». «Questa opacità – concludono Cardi e Cocco – è ancora più grave alla luce delle tensioni interne alla maggioranza e delle criticità nei rapporti tra la Commissione ambiente e l’assessore Selva. Su un appalto di questa portata non sono accettabili né ritardi né ambiguità. Servono chiarezza, responsabilità e rispetto delle istituzioni».