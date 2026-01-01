S.A. 12:00 «Igiene, è l´Assessorato a negare la riunione» Il presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas scarica sull´assessore Raniero Selva la responsabilità per la mancata convocazione della Commissione sul nuovo appalto di igiene pubblica richiesta dalle opposizioni







E prosegue: «La Commissione Ambiente, infatti, svolge un ruolo fondamentale all’interno dell’attività amministrativa: non solo di controllo, ma anche informativo, consuntivo e ispettivo rispetto all’operato dell’Assessorato. È principio basilare di una corretta e trasparente gestione amministrativa che l’Assessore di riferimento condivida preventivamente con la Commissione ogni iniziativa rilevante, soprattutto su temi di grande impatto come quello del nuovo appalto dell’igiene pubblica. Tale coinvolgimento è essenziale per garantire un lavoro coordinato, efficace e nell’interesse della collettività». Per questo, il presidente esprime «rammarico per la mancanza di dialogo istituzionale, che ha impedito alla Commissione di svolgere pienamente il proprio ruolo» e conclude ribadendo «la piena disponibilità a collaborare in modo costruttivo e responsabile, auspicando che in futuro si possa ristabilire un corretto metodo di lavoro basato sulla condivisione, sulla trasparenza e sul rispetto delle prerogative istituzionali».



Nella foto: Christian Mulas e Raniero Selva ALGHERO - E' guerra aperta tra il presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas e l'assessore di riferimento Raniero Selva. Dopo la richiesta di un confronto sul nuovo appalto di igiene pubblica arrivato dalle opposizioni [ LEGGI ], Mulas accusa Selva di non aver voluto procedere alla convocazione della Commissione sul tema. «Dopo aver ricevuto l'intera documentazione necessaria dal funzionario ho contattato l’assessore competente per richiedere la sua presenza in Commissione, ritenendola fondamentale per un confronto serio e costruttivo su un tema così importante e rilevante. Tuttavia, anche in questa occasione, mi è stato riferito adducendo motivazioni non condivisibili di non procedere con la convocazione della Commissione. La mancata convocazione, pertanto, non è dipesa da una volontà del sottoscritto, bensì dall’assenza di un adeguato coinvolgimento e di una reale collaborazione da parte dell’Assessorato competente» scrive Mulas in una nota.E prosegue: «La Commissione Ambiente, infatti, svolge un ruolo fondamentale all’interno dell’attività amministrativa: non solo di controllo, ma anche informativo, consuntivo e ispettivo rispetto all’operato dell’Assessorato. È principio basilare di una corretta e trasparente gestione amministrativa che l’Assessore di riferimento condivida preventivamente con la Commissione ogni iniziativa rilevante, soprattutto su temi di grande impatto come quello del nuovo appalto dell’igiene pubblica. Tale coinvolgimento è essenziale per garantire un lavoro coordinato, efficace e nell’interesse della collettività». Per questo, il presidente esprime «rammarico per la mancanza di dialogo istituzionale, che ha impedito alla Commissione di svolgere pienamente il proprio ruolo» e conclude ribadendo «la piena disponibilità a collaborare in modo costruttivo e responsabile, auspicando che in futuro si possa ristabilire un corretto metodo di lavoro basato sulla condivisione, sulla trasparenza e sul rispetto delle prerogative istituzionali».Nella foto: Christian Mulas e Raniero Selva