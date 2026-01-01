Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaAgricoltura › Ritardi Pac: Centro Studi Agricoli si mobilita
Cor 11:03
Ritardi Pac: Centro Studi Agricoli si mobilita
Politica Agricola Comunitaria: oltre 130 milioni di euro ancora bloccati. Annunciata mobilitazione generale contro le inefficienze e l´asfissiante burocrazia regionale: situazione ormai insostenibile per il comparto primario
Ritardi <i>Pac</i>: Centro Studi Agricoli si mobilita

SASSARI - Il Centro Studi Agricoli, preso atto dei gravissimi ritardi nei pagamenti della PAC, quantificabili in oltre 130 milioni di euro non ancora corrisposti da parte di Argea e dei ritardi degli indennizzi da parte agenzia Laore,alle aziende agricole sarde a causa di inefficienze e burocrazia regionale, denuncia una situazione ormai insostenibile per il comparto primario.

A questa emergenza si sommano l’aumento incontrollato dei costi di produzione – concimi e gasolio agricolo su tutti – e il mancato pagamento degli indennizzi, in particolare quelli legati alla siccità nella Nurra, che continuano a rimanere bloccati. Il quadro complessivo è quello di una crisi profonda e strutturale, che sta mettendo in ginocchio migliaia di aziende agricole e zootecniche.

Preso atto che i ritardi PAC rappresentano oggi il nodo centrale di una crisi più ampia dell’intero comparto agricolo regionale, il Centro Studi Agricoli annuncia una mobilitazione generale qualora entro lunedì 30 marzo non venga firmato il decreto di pagamento PAC. La mobilitazione sarà articolata in due fasi: l’invio, da parte di migliaia di agricoltori e allevatori, di una lettera di protesta via e-mail all’indirizzo istituzionale dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura, per chiedere lo sblocco immediato dei pagamenti; qualora entro 10 giorni la situazione non venga risolta, si procederà con la organizzazione di occupazione dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura.

«La situazione è grave, i mercati sono instabili, i costi aumentano e nessuno sembra accorgersi di ciò che sta accadendo nelle campagne sarde. Non possiamo restare in silenzio. Abbiamo un obbligo morale, come associazione agricola sarda, di difendere con tutte le forze i nostri agricoltori e allevatori. Il tempo delle passerelle è finito», conclude Tore Piana, presidente del Centro Studi Agricoli.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18/3Agricoltura in ginocchio, proteste in regione
13/3Beatrice l´Agri-Influencer sarda a Roma
26/2Nuove reti tra donne e impresa nel Nord Sardegna
26/2Conduttore impresa agricola: corso Laore
23/2Sardegna protagonista a BolognaFiere
19/2Pecorino Romano, Ministero respinge i ricorsi
18/2Consorzio Nurra: «evitiamo allarmismi»
17/2«Acqua irrigua, scandalo nella Nurra»
13/2Coldiretti: aziende devastate dal vento
11/2Cia, assemblea elettiva ad Alghero
« indietro archivio agricoltura »
28 marzo
Vini di qualità: degustazioni a Olmedo
28 marzo
Fotografia: Puddu e Navone a Trieste
28 marzo
La musica entra in corsia all’Aou di Sassari



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)