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Cor 11:13
Ombre Ryanair sul cielo di Alghero
Aeroporto di Alghero, stop alle prenotazioni invernali Ryanair: scatta l’allarme. Non prenotabili i voli oltre ottobre verso le principali città italiane. Cresce la preoccupazione per continuità territoriale, turismo ed economia. Christian Mulas: a rischio il territorio
Ombre Ryanair sul cielo di Alghero

ALGHERO – Preoccupazione per i collegamenti aerei dall’Aeroporto di Alghero-Fertilia in vista della stagione invernale. Da oltre 24 ore risultano infatti non prenotabili i voli Ryanair oltre il mese di ottobre verso alcune delle principali destinazioni nazionali, tra cui Milano, Bergamo, Napoli, Pisa e Bologna. «Una situazione che solleva interrogativi sul futuro operativo dello scalo e sulla continuità dei collegamenti per il territorio del Nord-Ovest della Sardegna» denuncia Christian Mulas, presidente della V Commissione consiliare ad Alghero. «Non si tratta di una coincidenza né di una scelta tecnica temporanea: è l’ennesima dimostrazione di una gestione incapace di garantire continuità, programmazione e sviluppo allo scalo».

Secondo quanto evidenziato, il blocco delle prenotazioni non sarebbe riconducibile a una semplice coincidenza o a una temporanea anomalia tecnica, ma rappresenterebbe un segnale di criticità nella programmazione dei voli. Il timore - sottolinea Mulas - è quello di una progressiva riduzione dell’operatività nei mesi invernali, con il rischio di una contrazione dell’offerta che potrebbe incidere su mobilità, turismo ed economia locale. In questo contesto Christian Mulas sottolinea la necessità di garantire continuità e stabilità nei collegamenti durante tutto l’arco dell’anno. «È necessario intervenire immediatamente con azioni concrete e verificabili».

Tra le richieste avanzate, «la definizione di un piano chiaro per il mantenimento e lo sviluppo del traffico annuale, la certezza sugli investimenti infrastrutturali e un rafforzamento delle rotte, in particolare nel periodo invernale». Mulas condivide la preoccupazione di Gianni Martinelli, capogruppo della lista civica Noi Riformiamo Alghero, che chiedeva dai banchi del Consiglio la convocazione urgente di un Consiglio comunale dedicato all’aeroporto e alla gestione della Sogeaal, richiamando l’attenzione «sulla necessità di risposte tempestive su un’infrastruttura ritenuta strategica per il territorio e per il diritto alla mobilità dei cittadini».
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