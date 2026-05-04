Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroTurismoAeroportoAir Idea sull´Alghero-Genova
Cor 17:02
Air Idea sull´Alghero-Genova
Tariffe fisse, pubbliche e prevedibili. Non sarà applicato il prezzo dinamico: il costo indicato oggi resterà lo stesso anche acquistando a distanza di settimane o mesi dalla partenza
<i>Air Idea</i> sull´Alghero-Genova

ALGHERO - Genova si prepara a diventare la base di un nuovo progetto di collegamenti aerei regionali. Air Idea apre le vendite e avvia la fase operativa del servizio pensato per collegare in modo più rapido città italiane oggi poco o non servite da voli diretti. I primi collegamenti partiranno l’8 giugno e riguarderanno le rotte da Genova verso Trieste, Olbia, Bologna, Bergamo, Alghero e Firenze, con l’obiettivo di costruire una rete di tratte brevi rivolta sia ai viaggiatori d’affari sia al turismo. La stagione estiva è programmata dall’8 giugno al 24 ottobre 2026.

Il progetto nasce con base a Genova e punta a rafforzare la connettività della Liguria, riducendo tempi e complessità degli spostamenti interni al Paese. Il modello è quello dei voli diretti tra città e territori che spesso richiedono viaggi lunghi, cambi ferroviari o trasferimenti stradali complessi. AirIdea si rivolge a chi deve muoversi per lavoro, ma anche a chi viaggia per turismo, con l’idea di favorire itinerari più rapidi tra destinazioni italiane e di aprire nuove possibilità anche per i visitatori stranieri che vogliono raggiungere più città nello stesso viaggio. L’operatività iniziale prevede l’impiego di un Saab 340 B da 34 posti, scelto per rispondere alla domanda registrata sulle tratte già disponibili e per garantire una maggiore capacità per singola rotazione. Nei prossimi mesi entreranno in servizio anche i BAE Jetstream 32. Per la stagione estiva AirIdea sarà affiancata dal vettore maltese Luxwing, che opererà le rotte del nuovo servizio regionale.

Il calendario della stagione è diviso in tre fasi. Nel primo periodo, dall’8 al 28 giugno, sono previste le rotte da Genova verso Trieste, Olbia, Venezia, Bologna, Bergamo, Alghero e Firenze, con tariffe di sola andata, Iva inclusa, che partono dai 150 euro per Firenze, 155 euro per Bergamo, 165 euro per Bologna, 187 euro per Olbia, 205 euro per Alghero, 215 euro per Venezia e 229 euro per Trieste. La rotta stagionale Bergamo-Rimini sarà invece proposta a 186 euro. Nel picco estivo, dal 29 giugno al 23 agosto, il network si allargherà con le nuove rotte Genova-Perugia e Bergamo-Perugia.

In questa fase saranno rimodulate alcune frequenze: Trieste sarà ridotta, mentre Sardegna e Venezia verranno intensificate. La tratta Genova-Perugia sarà operata il lunedì, con partenza da Genova alle 15 e arrivo alle 16.10, e ritorno da Perugia alle 16.55 con arrivo a Genova alle 17.55, a una tariffa di 193 euro. Dal 24 agosto al 24 ottobre si entrerà nella fase di spalla autunnale, con il ripristino della rotta Genova-Bologna e il ritorno della doppia frequenza del lunedì su Trieste. Le rotte sarde avranno una durata più breve rispetto al resto della stagione: Olbia sarà operativa fino al 13 settembre, mentre Alghero fino al 6 settembre, in coerenza con la chiusura della stagione leisure verso la Sardegna.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12:20
Winter 2027, Ryanair sblocca Alghero
Si sblocca l´impasse con l'aerostazione di Alghero dopo alcuni mesi d'incognite. La low cost irlandese inizia a rilasciare il network invernale dal Riviera del Corallo. Voli nazionali per Milano, Bergamo, Napoli, Pisa e Bologna: frequenze ridotte
4/5/2026
In aereo con sabbia e conchiglie
Nei guai una turista. 33enne ungherese fermata alle partenze dall´aeroporto di Alghero. Provvidenziale l´intervento dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Distaccamento di Alghero
1/5«Altro che tariffe blindate: Regione chiarisca»
29/4Fusione aeroporti: sottoscritto il Term Sheet
28/4«La strada è tracciata, adesso Alghero»
23/4Regione Sardegna in missione a New York
23/4Voucher assistenti di volo: manifestazione d´interesse
17/4Debutta il volo Alghero-Parigi con Transavia
15/4Nuovo volo Olbia-Cuneo con Aeroitalia
15/4Regione a Salvini: «la continuità è indispensabile»
14/4«Aeroporti, grande confusione della Todde»
13/4Sugli aeroporti operazione mostruosa e oscura
« indietro archivio aeroporto »
5 maggio
Winter 2027, Ryanair sblocca Alghero
5 maggio
Alleanza municipalista contro il Governo
5 maggio
«Preoccupazione per l´impianto». Città Metropolitana assente



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)