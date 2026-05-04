Cor 17:02 Air Idea sull´Alghero-Genova Tariffe fisse, pubbliche e prevedibili. Non sarà applicato il prezzo dinamico: il costo indicato oggi resterà lo stesso anche acquistando a distanza di settimane o mesi dalla partenza



ALGHERO - Genova si prepara a diventare la base di un nuovo progetto di collegamenti aerei regionali. Air Idea apre le vendite e avvia la fase operativa del servizio pensato per collegare in modo più rapido città italiane oggi poco o non servite da voli diretti. I primi collegamenti partiranno l’8 giugno e riguarderanno le rotte da Genova verso Trieste, Olbia, Bologna, Bergamo, Alghero e Firenze, con l’obiettivo di costruire una rete di tratte brevi rivolta sia ai viaggiatori d’affari sia al turismo. La stagione estiva è programmata dall’8 giugno al 24 ottobre 2026.



Il progetto nasce con base a Genova e punta a rafforzare la connettività della Liguria, riducendo tempi e complessità degli spostamenti interni al Paese. Il modello è quello dei voli diretti tra città e territori che spesso richiedono viaggi lunghi, cambi ferroviari o trasferimenti stradali complessi. AirIdea si rivolge a chi deve muoversi per lavoro, ma anche a chi viaggia per turismo, con l’idea di favorire itinerari più rapidi tra destinazioni italiane e di aprire nuove possibilità anche per i visitatori stranieri che vogliono raggiungere più città nello stesso viaggio. L’operatività iniziale prevede l’impiego di un Saab 340 B da 34 posti, scelto per rispondere alla domanda registrata sulle tratte già disponibili e per garantire una maggiore capacità per singola rotazione. Nei prossimi mesi entreranno in servizio anche i BAE Jetstream 32. Per la stagione estiva AirIdea sarà affiancata dal vettore maltese Luxwing, che opererà le rotte del nuovo servizio regionale.



Il calendario della stagione è diviso in tre fasi. Nel primo periodo, dall’8 al 28 giugno, sono previste le rotte da Genova verso Trieste, Olbia, Venezia, Bologna, Bergamo, Alghero e Firenze, con tariffe di sola andata, Iva inclusa, che partono dai 150 euro per Firenze, 155 euro per Bergamo, 165 euro per Bologna, 187 euro per Olbia, 205 euro per Alghero, 215 euro per Venezia e 229 euro per Trieste. La rotta stagionale Bergamo-Rimini sarà invece proposta a 186 euro. Nel picco estivo, dal 29 giugno al 23 agosto, il network si allargherà con le nuove rotte Genova-Perugia e Bergamo-Perugia.



In questa fase saranno rimodulate alcune frequenze: Trieste sarà ridotta, mentre Sardegna e Venezia verranno intensificate. La tratta Genova-Perugia sarà operata il lunedì, con partenza da Genova alle 15 e arrivo alle 16.10, e ritorno da Perugia alle 16.55 con arrivo a Genova alle 17.55, a una tariffa di 193 euro. Dal 24 agosto al 24 ottobre si entrerà nella fase di spalla autunnale, con il ripristino della rotta Genova-Bologna e il ritorno della doppia frequenza del lunedì su Trieste. Le rotte sarde avranno una durata più breve rispetto al resto della stagione: Olbia sarà operativa fino al 13 settembre, mentre Alghero fino al 6 settembre, in coerenza con la chiusura della stagione leisure verso la Sardegna.