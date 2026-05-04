Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroTurismoAeroporto › Winter 2027, Ryanair sblocca Alghero
Cor 12:20
Winter 2027, Ryanair sblocca Alghero
Si sblocca l´impasse con l'aerostazione di Alghero dopo alcuni mesi d'incognite. La low cost irlandese inizia a rilasciare il network invernale dal Riviera del Corallo. Voli nazionali per Milano, Bergamo, Napoli, Pisa e Bologna: frequenze ridotte
Winter 2027, Ryanair <i>sblocca</i> Alghero

ALGHERO - Con un ritardo importante rispetto a tutti gli aeroporti regionali ed europei serviti dal colosso irlandese ed a distanza di alcuni mesi dai primi campanelli d'allarme suonati a più riprese anche nelle ultime settimane, si sblocca l'impasse-Ryanair dall'aeroporto di Alghero.

In queste ore la low cost inizia a rilasciare il network invernale dal Riviera del Corallo: caricati i voli per la winter 2027 per Milano Malpensa, Bergamo, Napoli, Pisa e Bologna. Confermata l'assenza totale di destinazioni internazionali e ridotta drasticamente la frequenza settimane delle tratte nazionali che passano da 22 a 9, ma non è escluso che possano esserci ritocchi col passare delle settimane.

Il tira e molla con la Regione Sardegna sulla così detta tassa d'imbarco mai abolita nell'isola, aveva fatto temere il peggio. Al centro della contesa proprio il taglio dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco tanto odiata da Ryanair ma ancora presente nella tassazione dei singoli voli.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17:02
Air Idea sull´Alghero-Genova
Tariffe fisse, pubbliche e prevedibili. Non sarà applicato il prezzo dinamico: il costo indicato oggi resterà lo stesso anche acquistando a distanza di settimane o mesi dalla partenza
4/5/2026
In aereo con sabbia e conchiglie
Nei guai una turista. 33enne ungherese fermata alle partenze dall´aeroporto di Alghero. Provvidenziale l´intervento dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Distaccamento di Alghero
1/5«Altro che tariffe blindate: Regione chiarisca»
29/4Fusione aeroporti: sottoscritto il Term Sheet
28/4«La strada è tracciata, adesso Alghero»
23/4Regione Sardegna in missione a New York
23/4Voucher assistenti di volo: manifestazione d´interesse
17/4Debutta il volo Alghero-Parigi con Transavia
15/4Nuovo volo Olbia-Cuneo con Aeroitalia
15/4Regione a Salvini: «la continuità è indispensabile»
14/4«Aeroporti, grande confusione della Todde»
13/4Sugli aeroporti operazione mostruosa e oscura
« indietro archivio aeroporto »
5 maggio
«Preoccupazione per l´impianto». Città Metropolitana assente
5 maggio
Lirica estiva al Forte della Maddalena
5 maggio
Ruzzu vince in Supramonte, 320km di fatica



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)