Cor 12:20 Winter 2027, Ryanair sblocca Alghero Air Idea da Genova su Alghero e Olbia Si sblocca l´impasse con l'aerostazione di Alghero dopo alcuni mesi d'incognite. La low cost irlandese inizia a rilasciare il network invernale dal Riviera del Corallo. Voli nazionali per Milano, Bergamo, Napoli, Pisa e Bologna: frequenze ridotte



ALGHERO - Con un ritardo importante rispetto a tutti gli aeroporti regionali ed europei serviti dal colosso irlandese ed a distanza di alcuni mesi dai primi campanelli d'allarme suonati a più riprese anche nelle ultime settimane, si sblocca l'impasse-Ryanair dall'aeroporto di Alghero.



In queste ore la low cost inizia a rilasciare il network invernale dal Riviera del Corallo: caricati i voli per la winter 2027 per Milano Malpensa, Bergamo, Napoli, Pisa e Bologna. Confermata l'assenza totale di destinazioni internazionali e ridotta drasticamente la frequenza settimane delle tratte nazionali che passano da 22 a 9, ma non è escluso che possano esserci ritocchi col passare delle settimane.



Il tira e molla con la Regione Sardegna sulla così detta tassa d'imbarco mai abolita nell'isola, aveva fatto temere il peggio. Al centro della contesa proprio il taglio dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco tanto odiata da Ryanair ma ancora presente nella tassazione dei singoli voli.