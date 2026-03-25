Cor 12:00 Maltratta il cane, denuncia a Ossi I militari, transitando nei pressi dell’abitazione dell´uomo nel corso delle consuete attività di controllo del territorio, hanno notato nel giardino di pertinenza un cane meticcio di media taglia che versava in critiche condizioni di salute e in una pessima situazione igienica



OSSI - Nel corso della mattinata di venerdì 27 marzo, a Ossi (SS), i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un uomo poiché ritenuto responsabile del reato di maltrattamento di animali. I militari dell’Arma, transitando nei pressi dell’abitazione del soggetto nel corso delle consuete attività di controllo del territorio, hanno notato nel giardino di pertinenza un cane meticcio di media taglia che versava in critiche condizioni di salute e in una pessima situazione igienica. In particolare, l’animale presentava un evidente deperimento fisico e risultava vincolato a una catena arrugginita di ridotte dimensioni, tale da limitarne gravemente ogni possibilità di movimento.



Dall’ispezione dei luoghi è emersa la totale assenza di cibo e acqua, nonché la mancanza di un idoneo ricovero per l’animale. La situazione era ulteriormente aggravata dalla presenza di numerose deiezioni sparse nell’area, con conseguente compromissione del quadro igienico-sanitario. L’animale, a cui è stato dato il nome Fiamma, è stato immediatamente sottoposto a sequestro e affidato alle cure del canile competente. Il personale della struttura ha provveduto ad attivare la necessaria profilassi sanitaria, alla microchippatura e a garantire una sistemazione consona alle necessità fisiologiche e di benessere dell’animale.



L’attività condotta dai Carabinieri della Stazione di Ossi si inserisce nel più ampio quadro

delle attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati commessi in danno di animali. L'intervento ha permesso di porre fine a una situazione di grave incuria, ripristinando le condizioni di benessere per l’esemplare e ribadendo l’impegno dell’Arma nella tutela della salute pubblica e della dignità di ogni essere vivente. Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.