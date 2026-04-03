Cor 4 aprile 2026 Pasqua in crescita per gli scali di Olbia e Alghero Gli aeroporti del Nord Sardegna stimano un traffico di 90.000 passeggeri: Il confronto con lo stesso periodo del 2025, quando la Pasqua cadeva a fine aprile, evidenzia una crescita del +7%, pari a circa 6.000 passeggeri in più



ALGHERO - Durante le festività pasquali, nel periodo compreso tra il 2 e il 7 aprile 2026, gli aeroporti del Nord Sardegna stimano un traffico di 90.000 passeggeri, con un’offerta di 110.000 posti e 616 movimenti tra arrivi e partenze. Il confronto con lo stesso periodo del 2025, quando la Pasqua cadeva a fine aprile, evidenzia una crescita del +7%, pari a circa 6.000 passeggeri in più.



Lo scalo di Alghero prevede oltre 36.000 passeggeri (+15% a confronto col 2025), con 223 movimenti e un’offerta di oltre 42.000 posti. Il network delle festività pasquali conta 21 collegamenti da/per 11 Paesi con 4 compagnie aeree, di cui una new entry.



Lo scalo di Olbia si prepara ad accogliere oltre 54.000 passeggeri, con 380 movimenti e oltre 68.000 posti offerti. Rispetto alla Pasqua 2025, si registra un incremento del +3%, pari a circa 1.900 passeggeri in più. Il network delle festività pasquali conta 46 collegamenti da/per 12 paesi operati da 12 compagnie aeree.