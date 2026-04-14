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S.A. 17:33
Ploaghe: la piazza centrale cambia volto
Completato l’intervento di riqualificazione reso possibile grazie a un finanziamento regionale di 75mila euro. La soddisfazione del consigliere regionale Valdo Di Nolfo
Ploaghe: la piazza centrale cambia volto

PLOAGHE – Nuovo volto per piazza XXV aprile ex Onmi, uno dei principali luoghi di ritrovo del paese: completato l’intervento di riqualificazione reso possibile grazie a un finanziamento regionale di 75mila euro, frutto del lavoro portato avanti dalla consigliera comunale Annamaria Faedda e dal consigliere regionale Valdo Di Nolfo. Grazie al finanziamento della Regione Sardegna la piazzetta ora gode di una nuova pavimentazione, sono state sostituite le vecchie panchine e, a incorniciare uno spazio simbolo, è stato realizzato un murales dedicato alla storia di Ploaghe, restituendo così alla comunità uno spazio più curato, accogliente e identitario, vissuto quotidianamente da giovani e famiglie e teatro di momenti importanti della vita del paese.

«La piazzetta XXVIII aprile rappresenta molto di più di uno spazio pubblico – commenta Annamaria Faedda, che continua a lavorare con attenzione e cura per la riqualificazione degli spazi del paese, come già successo per il finanziamento per il Palazzetto dello sport– è un punto di riferimento per tante ragazze e ragazzi e un luogo in cui la comunità si ritrova, soprattutto durante le feste e i momenti di aggregazione. Intervenire qui significava dare un segnale concreto: investire nei luoghi vissuti ogni giorno dalle persone e restituire loro qualità, decoro urbano e pregio».

Sottolinea il valore dell’intervento anche il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, che ha lavorato per ottenere il finanziamento: «Lavorare per i territori significa intervenire concretamente con progetti che migliorino la vita della comunità. Riqualificare uno spazio come questo non è solo un intervento di edilizia ma vuol dire rafforzare socialità, identità e senso di appartenenza, soprattutto a beneficio dei più giovani». Il murales, elemento centrale del progetto, realizzato dall’artista contemporanea locale Vittoria Saba, rappresenta un racconto visivo della storia di Ploaghe per rafforzare il legame tra passato e presente, trasformando la piazzetta in uno spazio non solo funzionale ma anche simbolico. «La qualità degli spazi pubblici è una scelta politica precisa – concludono Faedda e Di Nolfo –: continuare su questa strada significa investire su paesi più vivibili, più curati e più vicini alle esigenze delle persone».
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