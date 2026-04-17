Cor 12:18 Coltellate al night club: sigilli a Olbia Nel corso delle ultime settimane il locale era stato interessato da gravi disordini ed episodi costituenti pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica: L’episodio più grave si è verificato la notte del 25 marzo scorso



OLBIA - Nella serata di sabato 18 aprile, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sospensione della licenza di un night club dell’abitato olbiese, ai sensi dell’art. 100 Tulps, emesso dal Questore di Sassari, dottor Filiberto Mastrapasqua. Nel corso delle ultime settimane il locale era stato interessato da gravi disordini ed episodi costituenti pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.



Dagli accertamenti effettuati dalle Forze dell’Ordine, l’esercizio pubblico è inoltre risultato abituale ritrovo di persone pregiudicate. L’episodio più grave si è verificato la notte del 25 marzo scorso, quando all’interno del night club, durante una lite scoppiata per futili motivi, un giovane tunisino avrebbe estratto un coltello, colpendo ripetutamente un altro avventore al volto, al torace e all’addome, fatti culminati con l’arresto dell’autore del reato, il 17 aprile scorso, da parte dei Carabinieri.



La gravità dei fatti e gli elementi raccolti hanno consentito ai militari di richiedere il provvedimento eseguito, che dispone la chiusura la licenza dell’esercizio pubblico per i prossimi 15 giorni. Tale attività conferma il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel prevenire situazioni di rischio per l’ordine pubblico. L’azione tempestiva e coordinata delle Forze dell’Ordine rappresenta un presidio fondamentale per la tutela della collettività, contribuendo a rafforzare il senso di sicurezza e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.