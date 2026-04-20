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Red 21:49
Itf Forte Village, Barbara Dessolis agli ottavi
Sei italiani si presentano ai quarti di finale del singolare maschile. Nel femminile, la portacolori del Tc Cagliari tra le otto azzurre al secondo turno
Itf Forte Village, Barbara Dessolis agli ottavi

Sei italiani si presentano ai quarti di finale del singolare maschile del quarto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.
Buone prove per Lorenzo Angelini, che batte 6-2, 6-3 lo spagnolo Lucca Helguera Casado e domani sfiderà la testa di serie numero 6 Francesco Forti (6-4, 3-6, 6-4 sul qualificato spagnolo Sergio Planella Hernandez); il numero 7 Manuel Mazza regola 6-1, 6-3 il qualificato Giammarco Gandolfi e affronterà il russo Andrey Chepelev (numero 4), che ha eliminato 7-5, 6-0 Giacomo Crisostomo; il numero 5 Federico Arnaboldi la spunta 7-5, 2-6, 6-2 sull'iraniano Kasra Rahmani e affronterà il qualificato elvetico Noah Lopez; derby anche tra il numero 8 del seeding Giovanni Oradini (6-3, 6-2 sulla wild card Lorenzo Beraldo) e il numero 2 Tommaso Compagnucci (4-6, 6-2, 6-1 sulla wild card Matteo Mura, dopo essere stato sotto 4-6, 0-2).

Otto, invece, le italiane agli ottavi femminili. Buona prova per Barbara Dessolis (Tc Cagliari), in tabellone come lucky loser, che ha superato 4-6, 6-4, 6-4 la tedesca Julia Stusek.

Vittorie per Isabella Maria Serban (che sorprende 7-6, 3-6, 6-2 la francese Selena Janicijevic, testa d serie numero 1), Laura Mair (6-2, 6-1 sulla wild card Anna Tambelli), per la numero 8 del seeding Vittoria Paganetti (doppio 6-3 sulla qualificata romena Arina Gabriela Vasilescu), Verena Meliss (7-5, 7-6 sulla russa Ekaterina Kazionova, numero 7) e per le qualificate Marta Lombardini (6-4, 6-2 sulla bulgara Denislava Glushkova), Gaia Maduzzi (6-4, 6-1 alla wild card Agnese Gentili) e Angelica Raggi (doppio 6-2 sulla spagnola Sara Dols). Sconfitta la wild card Enola Chiesa (7-6, 6-4 dall'olandese Anouck Vrancken Peeters, numero 3).

Nella foto (di Antonio Burruni): Barbara Dessolis
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