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S.A. 11:15
Incastrato dalle immagini: ruba piastra per capelli e champagne
A distanza di un anno due furti ma le immagini di un sistema di videosorveglianza all'interno di una rivendita di caffè e liquori ne hanno rivelato l´identità solo da qualche giorno: indagini e denuncia della Polizia di Alghero
Incastrato dalle immagini: ruba piastra per capelli e champagne

ALGHERO - Nei giorni scorsi, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero ha concluso un'attività d'indagine che ha portato all'identificazione di un uomo, gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, ritenuto il presunto responsabile di due distinti furti perpetrati all'interno di attività commerciali in città. Le indagini hanno preso avvio a seguito della denuncia presentata nei primi di aprile dal titolare di una rivendita di caffè e liquori che ha riscontrato l’ammanco di due bottiglie di Champagne, per un valore complessivo di 700 euro.

L'uomo, entrato nel locale posizionando una valigetta personale all'interno di un carrellino
della spesa, si è diretto verso l'area vini e distillati e, approfittando dell'assenza di altri clienti nel
reparto, ha estratto le bottiglie di Champagne dalle relative confezioni, occultandole nella propria
borsa. Dopo aver riposizionato le scatole vuote sugli scaffali, si è recato in cassa dove ha pagato
unicamente un piccolo pacchetto di caffè, per poi allontanarsi indisturbato dal locale. L'esame dei filmati del sistema di videosorveglianza interno e i successivi accertamenti hanno
permesso agli investigatori di isolare i fotogrammi utili. Grazie all'ausilio degli operatori della
Polizia Scientifica e ad un sistema automatico di riconoscimento immagini, è stato possibile
individuare un'elevata compatibilità fisionomica con un soggetto già noto alle Forze dell'Ordine.

Gli ulteriori approfondimenti investigativi, basati sull'attenta analisi comparativa delle
immagini, hanno permesso inoltre agli agenti di collegare lo stesso individuo a un ulteriore furto
avvenuto nel mese di aprile dell’anno 2025 presso un noto negozio di elettronica, sempre ad Alghero. In quell'occasione, il soggetto si era impossessato di una piastra per capelli del valore di quasi 500 euro, occultandola in una voluminosa busta rossa. Pur indossando un abbigliamento differente, i tratti fisiognomici e la corporatura hanno confermato senza dubbio che si trattasse della medesima persona. L’uomo è stato deferito per il reato di furto aggravato.
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