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Red 21:32
Itf Forte Village, dieci italiani al secondo turno
Oggi, vittorie per il numero 2 del tabellone Tommaso Compagnucci, il numero 8 Giovanni Oradini, Lorenzo Angelini, il qualificato Giammarco Gandolfi e la wild card Lorenzo Beraldo
Itf Forte Village, dieci italiani al secondo turno

L'ItalTennis porta dieci alfieri agli ottavi di finale del singolare maschile del quarto Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio. Alla testa di serie numero 5 Federico Arnaboldi, alla 6 Francesco Forti, alla 7 Manuel Mazza, a Giacomo Crisostomo e Matteo Mura, si sono aggiunti il numero 2 del tabellone Tommaso Compagnucci (6-0, 6-2 sul qualificato Alessandro Coccioli), il numero 8 Giovanni Oradini (6-4, 6-1 al qualificato Simone Macchione), Lorenzo Angelini (6-3, 6-0 sul venezuelano Ignacio Parisca), il qualificato Giammarco Gandolfi (7-6, 6-3 sullo spagnolo Carles Cordoba) e la wild card Lorenzo Beraldo (6-1, 6-2 al qualificato romeno Stefan Horia Haita).

Salutano il torneo Andrea De Marchi (7-5, 6-1 dal qualificato spagnolo Sergio Planella Hernandez), Leonardo Primucci (6-2, 6-3 dal francese Laurent Lokoli, numero 3 del seeding), i qualificati Filippo Pecorini (7-5, 6-2 dal russo Andrey Chepelev, numero 4) e Gregorio Biondolillo (6-3, 7-5 dal qualificato elvetico Noah Lopez). Nel femminile, strappano il pass per il main draw Marta Lombardini (6-4, 6-2 sulla ceca Julie Pastikova), Angelica Raggi (4-6, 6-1, 10-3 sulla statunitense Shannon Lam) e Gaia Maduzzi (6-3, 6-1 sulla francese Nina Radovanovic). Sconfitta nel turno decisivo Barbara Dessolis (6-2, 6-3 dalla romena Arina Gabriela Vasilescu).

Nella foto (di Antonio Burruni): Tommaso Compagnucci
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