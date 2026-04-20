S.A. 18:33 Wheelchair Tennis: Coppa del Mondo ad Alghero Da martedì 5 a sabato 9 maggio, la cittadina sarda ospiterà la Coppa del mondo di Wheelchair Tennis: l´appuntamento è con le qualificazioni della Zona Europa/Africa della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair Tennis



ALGHERO - Per la terza volta nell'ultimo decennio, Alghero è ancora mondiale. Da martedì 5 a sabato 9 maggio, la cittadina sarda ospiterà la Coppa del mondo di Wheelchair Tennis. Stavolta, l'appuntamento è con le qualificazioni della Zona Europa/Africa della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair Tennis, di fatto, la manifestazione omologa alla Coppa Davis maschile o alla Billie Jean King Cup femminile di tennis.



«Aggiudicarsi tale competizione non è stato facile, Alghero e la Sardegna hanno dovuto sbaragliare la concorrenza di candidature più blasonate ma grazie all’Asdc Sardinia Open, all’impagabile lavoro del suo staff, siamo riusciti nell’intento», dichiara Alberto Corradi, ex campione azzurro e da anni presidente dell'associazione organizzatrice. La manifestazione, organizzata dall’Asdc Sardinia Open, patrocinata dalla Federazione Italiana Tennis Padel, dal Comitato Italiano Paralimpico, si disputerà sui sei campi in green set del Tc Alghero.



L'esperto staff guidato da Corradi e da Giovanna Scanu è riuscito a riportare quindi suul'Isola i Campionati del Mondo a squadre. Una manifestazione che porterà in Sardegna atleti e un movimento di persone (giocatori, tecnici, familiari e accompagnatori), che andrà a sfiorare quota 200/250 persone in rappresentanza di oltre sedici Nazioni, con tutto un indotto in termini di immagine e prestigio per il territorio. World Team Cup è stata creata nel 1985, vista la crescente partecipazione straniera nelle Tennis Championships US Open in wheelchair. E'iniziato più come un evento divertente, utilizzato come un warm-up il fine settimana prima degli US Open. Nel 1991, gli US Open in carrozzina e la World Team Cup erano cresciuti oltre le aspettative e si è ritenuto fosse giunto il momento di dedicare un evento specifico per tale torneo. L'anno dopo, la World Team Cup è stata spostata per la prima volta fuori dagli Stati Uniti. L'evento è ora messo in scena in sedici Paesi diversi ed è un torneo stand-alone con oltre 300 partecipanti e circa 150 ospiti supplementari più accompagnatori al seguito. Bnp Paribas è diventato main sponsor dell'evento nel 2012, dopo quindici anni di sponsorizzazione da parte di Invacare.



Nella foto: Luca Arca, punto di forza della Nazionale italiana maschile